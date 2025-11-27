Aerovía, Metrovía y calles cerradas este viernes 28 de noviembre: ¿Qué pasa?

Simulacro de terremoto suspenderá servicios de transporte y túneles. Revise los horarios y rutas alternas

Este viernes 28 de noviembre de 2025, el centro y norte de Guayaquil experimentarán interrupciones significativas en el tránsito y el transporte público. Debido al XV Simulacro Cantonal de Terremoto, coordinado por la empresa municipal Segura EP y la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), se ejecutarán cierres en túneles, suspensión de la Aerovía y desvíos en la Metrovía.

¿Por qué se suspende la Aerovía y a qué hora?

El sistema aero-suspendido Aerovía detendrá totalmente sus operaciones desde las 09:30 hasta las 12:00. La suspensión responde a la necesidad de ejecutar una maniobra de alto riesgo simulada: el rescate vertical de usuarios atrapados en una de las cabinas sobre el río Guayas.

Una vez finalizado el ejercicio de evacuación al mediodía, el servicio que conecta a Durán con el centro de la ciudad retomará su normalidad.

El ejercicio de rescate será en el Hospital Luis Vernaza. CHRISTIAN VINUEZA

Cierre de túneles: horarios y rutas para conductores

Para los conductores particulares, la situación se complicará a partir de las 10:00. La ATM cerrará los túneles Santa Ana y del Carmen para recrear un escenario de choque múltiple y conato de incendio vehicular dentro de los viaductos.

Para evitar el congestionamiento, la autoridad recomienda estas rutas alternas:

Si iba por el Túnel Santa Ana: Desvíese por la calle Loja, tome Julián Coronel y conecte con la Avenida Pedro Menéndez Gilbert.

Si iba por el Túnel del Carmen: Circule por la Avenida Pedro Menéndez Gilbert hacia la calle Machala.

El sistema de transporte masivo Metrovía participará en el simulacro que se hará en Guayaquil este 28 de noviembre. CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

¿Qué paradas de la Metrovía no funcionarán?

La Troncal 1 de la Metrovía (Guasmo - Río Daule) modificará su recorrido a partir de las 10:30. Dos paradas clave quedarán inhabilitadas temporalmente: Hospital Luis Vernaza (Boyacá y Manuel Galecio) y Las Peñas (Malecón y Loja).

Los articulados operarán con los siguientes desvíos:

Sentido Norte - Sur: Las unidades avanzarán hasta la parada Atarazana. Luego tomarán la Av. Pedro Menéndez, Av. Machala, calle Padre Solano y Av. Boyacá hasta llegar a la parada Boca 9 (Junín).

Sentido Sur - Norte: Los buses llegarán a la parada Jardines del Malecón. Desviarán por la calle Loja, paso a desnivel de Julián Coronel, Av. de las Américas, Plaza Dañín y Pedro Menéndez hasta retomar en la parada Atarazana.

Operativo de tránsito por el 'Black Friday'

La jornada de simulacro coincide con el movimiento comercial del Black Friday. Por ello, la ATM ha dispuesto un contingente de 450 agentes y 140 vehículos.

Este personal no solo gestionará los cierres del simulacro en puntos críticos como hospitales y mercados, sino que reforzará el control en zonas comerciales para mitigar el impacto en el tráfico por las compras.

