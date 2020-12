Prisca, la Mamá Noela que saluda a los niños a través de Instagram

Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Desde hace una década, Prisca Bustamante se disfraza de Mamá Noela en Navidad. Pero más que por trabajo, lo hace para nutrir la ilusión, imaginación y la alegría de los niños, especialmente de los niños de Guayaquil, su ciudad. Vestirse de ese tradicional y llamativo personaje es un ritual para ella. Pues disfruta colocándose cada uno de los accesorios, hasta quedar irreconocible a la mujer de cabello rubio que es.

Jimmy Román y su rincón mágico de postres y labor social Leer más

Lo único que se mantiene en ella, una vez convertida en Mamá Noela, es su extrovertida personalidad, fundamental, para platicar y escuchar a los niños que quieren verla y abrazarla así, con su atuendo de lana rojo y blanco que conserva impecable desde hace 4 años. Los anteojos, la cara pálida, las mejillas rosadas y los labios rojos sonrientes, con los que atiende a EXPRESO en su casa, son parte de su imagen mágica.

“La primera vez que me vestí de este personaje fue hace 10 años cuando me llamaron para la inauguración de la época navideña, en una cadena de centros comerciales en la ciudad. Me vestí y me encantó estar con los niños. Luego fui a otros centros comerciales de otras ciudades y fuera de la provincia”, cuenta.

La última vez que estuvo en una casa comercial fue para la época navideña del año pasado. Estuvo en el Mall del Sur, junto a un Papá Noel, atendiendo columnas tras columnas de familias que querían sacarse un retrato con ella.

En la cadena de este Mall, de hecho, trabajó por estas fechas, en los últimos tres años, a tal punto, que muchos niños y familias la reconocen por su risa, dinamismo y ternura. Pero ¿Quién es Prisca fuera del personaje? Es una actriz de teatro y televisión con más de 20 años de carrera. Ha trabajado en grandes producciones de la pantalla nacional. Es así que vestida o no de Mamá Noela, siempre hay quienes le piden fotos en la calle.

Prisca Bustamante en su casa en Urdesa, junto a una de sus mascotas. Agencia (ag-extra) CHRISTIAN VINUEZA/EXPRESO

Sin embargo, pese a ser famosa, llenar teatros y estar rodeada de flashes, a Prisca le encanta ir en el mes de diciembre a los centros comerciales, sentarse cerca del árbol y ser una adorno navideño más.

Los hermanos López y un negocio que agarra sabor entre las hojas de plátano Leer más

“Es un trabajo muy bonito. Los niños quieren a Mamá Noela, le piden sus deseos, me dicen: !Estas aquí Mamá Noela, yo sabía que existías! También he escuchado deseos tristes como ¡Mamá Noela haz que mi papá vuelva a la casa! Y estas palabras me hacen más sensible, porque me doy cuenta que los niños quieren estar en familia”, narra.

Como Mamá Noela, esta guayaquileña nacionalizada de 56 años de edad, no solo ha estado en los malls, pues a lo largo de esta década ha visitado y llevado shows, juguetes y alegría a los niños de orfanatos, de barrios populares, niños con discapacidades y de organizaciones como la Sociedad de la Lucha contra el Cáncer (Solca), a veces en alianza con fundaciones y otros por su propia cuenta.

Es que además de vestirse para los niños, lo hace para alimentar su propio espíritu navideño, que adquirió desde pequeña en su natal Perú, y que se refleja en cada rincón de su vivienda en Urdesa. Allí, hay un enorme árbol con bombillas y aguinaldos, decenas de pequeñas mamás noelas de lana en las repisas y hasta pesebres en miniatura en las mesitas de ambiente. Toda la sala es un espacio navideño que ella levanta desde los primeros días de diciembre.

“Desde que tengo uso de razón, mis navidades son: mi mamá bajando del segundo piso corriendo porque se le quema el chocolate, mi papá con los cohetes en las manos y nosotros viendo los regalos al pie del árbol. A las doce queremos correr a abrir los regalos pero mi mamá nos dice: ¡primero es la oración!”, recuerda.

“Para mi lo más importante en una casa, para celebrar la Navidad, es el nacimiento, por eso tengo varios”. Prisca Bustamante

Es tan apegada a la Navidad, que este año en el que no tuvo contratos en los malls por la pandemia del coronavirus, abrió su cuenta de Instagram como Mamá Noela, para continuar con su tradición: saludar a los niños y mandar buenos deseos a las familias.

Chincha, la DJ que puso a bailar al Ecuador con las fiestas virtuales Leer más

“La idea es mandarles saludos, ya que este año no los puedo abrazar. Por cierto, tengo que enviarle un saludo a una niña de 8 años que está de cumpleaños”, recuerda y se apresura a grabar.

Ahora, radicada en Guayaquil, donde llegó solo a visitar a una amiga pero se quedó, pasa sus navidades junto a su hijo Pedro, sus dos perras y cuatro gatos.

Prisca, la actriz animalista

Prisca además es la creadora del calendario Patitas, para el que posan famosos nacionales e internacionales y sus mascotas y que sale cada fin de año, desde hace 11 años. Una vez hechos, la actriz entrega los calendarios a las fundaciones animalistas para que los vendan y obtengan recursos para continuar cuidando a las mascotas. Además, con este proyecto incentiva a hacer conciencia sobre el cuidado animal.