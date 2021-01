Producciones en miniatura, el arte con el que José Andrés Falquez destaca en el mundo

Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

El arte de José Andrés Falquez es particular. Él es capaz de convertir un pequeño rincón de su sala, de su patio o de su cuarto, en un estudio de grabación. Aprovecha la habilidad que tiene con sus manos para revivir, en miniatura, escenas de telenovelas y videos musicales que han sido hitos y que han dejado huella, tales como 'La maldita lisiada' (novela de María la del barrio); 'Thriller', de Michael Jackson, uno de los discos más vendido de la historia o el clásico Imagine de John Lennon.

Lo que hace este guayaquileño de 29 años de edad, es escenificar esos episodios con muñecas barbies y muñecos kenes, a los que les da movimiento con hilos, viste y decora igual que los personajes reales. Las paredes del escenario, las luces, los movimientos de cámara, los muebles, las pistolas que cargan las barbies (cuando de acción se trata), el maquillaje de los protagonistas y el resto de detalles que se observan en los videos, son creaciones de él.

José es el productor, camarógrafo, director y quien le da vida a cada uno de los minúsculos personajes. Para formar una escena, ve y repite por varias ocasiones el video real de la telenovela, donde se fija en cada detalle. Por ejemplo: cuántos personajes entran en la toma de cámara y cómo lucen. Para amoblar la escena utiliza trozos de cartones, cajitas de pastillas, plastilina, hilos negros, entre otros materiales que guarda en casa. En lo único que suele gastar, cuenta, es en la pinturas y algún tipo de papel que compra en las papelerías.

“A veces cuando necesito ayuda con las grabaciones me apoya mi amiga Cory Jácome. Yo soy un director de películas, pero en lugar de dirigir las escenas con personas lo hago con muñecos. En este trabajo hay una pre y post producción, con efectos y sonidos. Una vez que filmo las escenas, les monto la voz y el audio original. Para crear la pistola, por ejemplo, uso un pedacito de conector de audífono con plastilina negra. Y los efectos de disparos los hago con fósforos”, detalla a EXPRESO.

En su cuenta de YouTube, José ha publicado más de 40 videos que representan diferentes escenas, que van desde las novelas mexicanas de Thalía, hasta la exitosa 'Sin senos sí hay paraíso'. La realización de cada una de ellas varía desde dos días hasta un año.

“Thriller ha sido la escena más larga que he hecho. Dura 14 minutos. Hacerlo era un sueño que ya cumplí, me tomé un año realizarlo”, menciona.

En su cuenta de Instagram, este artista también gana seguidores. Ya tiene más 7.000. Es a través de esa plataforma en la que le sugieren nuevas escenas a replicar y lo felicitan por su trabajo. Algunos de los que aplauden su actividad son los mismo famosos que se ven plasmados en los muñecos. La misma cantante Thalía lo felicitó, lo siguió y compartió entre sus historias uno de los videos que él hizo sobre la trilogía de las Marías (Marimar, María la del Barrio y María Mercedes).

“Ella me mandó un mensaje donde me decía que no podía creer que yo haya logrado meter sus telenovelas en un mundo mágico, eso fue increíble y me motivó a seguir”, sonríe al recordar.

No ha sido la única famosa que lo ha felicitado. Asegura que entre otros personajes del espectáculo que han aplaudido su trabajo está la mismísima Madonna y la actriz colombiana Carmen Villalobos.

“Soy más famoso en exterior que en Ecuador. Me buscan medios más de afuera que de aquí y esto es porque las personajes que escojo son generalmente internacionales. Pero más allá de hacerme famoso, lo que quiero es que alguien reconozca mi arte, compre los derechos de mis creaciones o que vea mi potencial como productor de telenovelas y cine”, subraya.

Aunque a esta actividad José le dedica mucho tiempo y pasión, no tiene ingresos de ella. Pues su trabajo actual es como asistente: maneja y planifica la agenda de alguien más. Esto, asegura, hasta lograr tener su gran oportunidad.

INICIOS

Esta actividad minuciosa de José, inició en 2016, pero con las grabaciones arrancó en 2018, después de graduarse de la universidad como ingeniero en marketing. Fue ese año cuando ya decidió ponerle un nombre a su arte: Jaff House.

Cuenta que de niño veía las películas y le llamaba mucho la atención los sonidos y efectos. “Yo sabía que cuando le disparaban al actor, por ejemplo, era mentira, pero me preguntaba cómo puede verse tan real y eso me maravillaba”, recuerda.

No fue hasta la universidad en la que decidió perfeccionar su habilidad. “En la universidad, cuando nos tocaba exponer, mis compañeros iban con sus diapositivas y yo siempre con mis miniaturas. Pero el día en que nos estábamos graduando y veía de lejos una gran fila de jóvenes que querían su título, pensé que debía hacer algo diferente a partir de ese momento y tenía que ver con lo que me gustaba. Así que decidí crear mi marca y filmar escenas de novelas con miniaturas en movimiento, era una marca de entretenimiento”, narra.

Los actores de José, es decir, los muñecos, no tienen nada en especial. Son figuras que compra en las tiendas cuando por allí pasa de casualidad. Este nuevo año, 2021, es para su arte, el año con temática de sexualidad, porque tiene adaptaciones de videos sensuales como 'Gracias a Dios' de Thalía; 'Amor prohibido' de Selena y de la película 'Cincuenta sombras de Grey'.