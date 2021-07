Bethania, la activista guayaquileña que concientiza con parodias en Instagram

Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Cuando Bethania Velarde cursaba sus estudios de tercer nivel, un compañero de clases la amenazó con asesinarla, en cinco ocasiones diferentes. Es que a él no le cabía en la cabeza que ella pueda vivir y ser feliz. ¿Por qué? Porque Bethania es lesbiana.

Este es solo uno de los capítulos tristes de su vida, marcados por la discriminación, por el simple hecho de mostrar lo que es y lo que siente. En otros momentos ha sido acosada en el transporte público, ha recibido ofensas disfrazadas de piropos y también miradas despectivas.

Algunas de estas y muchas anécdotas más, con la que se identifican millones de personas, son narradas por Bethania en videos cortos arropados con mucho humor y cargados de activismo, bajo la imagen de ‘Bethania la del vino’.

Se trata de un carismático personaje, quien se sienta en la sala de su casa a tomar vino o preparar cocteles, mientras habla del feminismo; o de problemas como el machismo y de otros que complican la vida.

En su cuenta de Instagram, además, esta guayaquileña de 32 años, comparte documentales sobre lo que sufre la comunidad LGBTI+, a través de rostros protagónicos, como el caso de Brigitte Sandoval.

Brigitte era una mujer trans, quien en 1997 ganó el primer y único reinado ‘Gay Abanicos Bar’, en Cuenca. Luego del certamen fue arrestada, junto a otras personas de su comunidad, por la Policía. Fue llevada, con vestido y corona, a una celda de hombres, donde la violaron y golpearon en múltiples ocasiones y a los tres días la dejaron en libertad bajo amenazas de muerte.

Y es que además de divertir, el objetivo principal de Bethania es concienciar.

“Siempre expongo en los videos las reflexiones que tengo en ese momento. Por ejemplo, ahora me pregunto: ¿Dónde queda la población trans en cuestiones de derechos? Me llama la atención que esta población queda siempre a un lado en la lucha de los derechos por la comunidad de la diversidad”, resalta.

Su vida como influencer (personaje popular de las redes sociales), inició hace dos años, con las publicaciones de sus videoclics que dan mensaje de empatía y respeto.

“Siempre me digo a mí misma: ‘mí misma’ tú lo que tienes que hacer es intentar construir un mundo mejor, para que a las personas de la comunidad LGBTI+ no les de miedo alzar la voz”, menciona.

Revela a EXPRESO que ese personaje magnánimo, que a veces se pasa de copas y cruza sus ideas sacando carcajadas de sus seguidores, nació por el aburrimiento.

“Había llegado a Guayaquil desde Quito, después de 11 años de vivir en la capital. Tenía una novia y ella me dijo que fuéramos al Puerto porque le salió un buen trabajo. Pero cuando llegamos no tenía nada que hacer, entonces pensé en comprar vinos y hacer un video diciendo qué tal eran sus sabores”, recuerda sonriente. “Y como yo siempre he sido muy chistosa, el humor salía a relucir”.

Los primeros videos se viralizaron en cuestión de minutos. Aquello incentivó a Bethania para seguir creando contenido, pero agregando humor y mensajes más concebidos. El primero consistió en hacer una analogía entre el vino blanco y la mujer.

“El vino blanco sirve para mucho más que para la cocina. Este vino puede votar, puede estudiar, puede abortar tus malas vibras, abortar el machismo, el patriarcado… ¡perdón!, se volvió personal”, dice irónicamente en la grabación.

Y así, rápidamente, pasó de tener 1.000 seguidores (que eran sus amigos), a más de 10.000 que conserva ahora.

Gracias a sus personajes, Bethania es contactada por diferentes marcas de productos y para trabajos relacionados con el activismo, donde pone en práctica su profesión de videográfa y fotógrafa y de sus dotes de actriz y humoristas.

Ahora trabaja en una serie de mini-documentales y la creación de un show de comedias junto a una colega, para un evento presencial que anunciará pronto.

“No sé si más influencers deberían ser activistas, pero si le viene bien a la sociedad, personas que quieran un mundo mejor”, finaliza.