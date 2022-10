Guayacanes, otra vez se queda sin agua

Alrededor de las 9:30 de este 3 de octubre, los moradores de la ciudadela Guayacanes comenzaron a reportar irregularidades en las tuberías. Denunciaron que el agua salía turbia y que, además, otro corte más los había obligado a salir a comprar botellones para cocinar.

De acuerdo a Ilfn Florsheim, directora de comunicación de Interagua, los fallos presentados se deben a los trabajos que están haciendo "terceros". Que están haciendo trabajos en la zona, pero que no tiene conocimiento si quienes lo hacen son entidades públicas o privados. Que rompieron una de las tuberías, precisó; al asegurar que un equipo ya se encontraba haciendo los trabajos de reparación.

@interagua buenas tardes nuevamente sin agua el sector de Guayacanes que es lo que sucede cada semana es lo mismo esto ya empieza a cansar — Mayi G. (@mayitogalvez) October 3, 2022

Sin embargo, para la ciudadanía esas explicaciones no son suficientes ni satisfactorias. El habitante Leopoldo García comenta que ya es un problema constante que les impide desarrollar sus actividades diarias. "Los cortes de agua son seguidos desde septiembre, además de que llegan sin previo aviso... Hoy nuestra comida quedó a medio hacer por falta de agua, toca comprar comida y no hay plata para andar gastando a cada rato para comer en la calle", comenta con impotencia, por no poder hacer nada más que esperar a que regresen estos servicios.

Asimismo Dolores Agurto, quien también reside en Guayacanes, señala que ya es una situación que lleva repitiéndose varias veces desde septiembre. "Hasta cuando nos seguirán haciendo esto, parece que nos ven la cara, a cada rato cortan el agua, arreglan y se vuelve a dañar, ya cansa tan mal servicio que se está dando. Además que siempre tienen una explicación para todo, por favor, tomen con seriedad el asunto", indicó.

Mario Núñez, otro afectado, en cambio se ha resignado a aceptar estos fallos y prepararse con antelación ante estos eventos que ya lleva desde el mes pasado siendo reportado. "Como mi suegra vive en Sauces 3, y por suerte los días que se nos va el agua, ella si ha tenido, porque también se le va; llevo un balde grande para llenarlo y traerlo hasta mi casa, ahí al menos podemos cocinar algo y bañarnos hasta que vuelva este servicio", relata.