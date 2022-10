"Otra vez sin agua. Otra vez sin opciones a la mano para bañarse, cocinar, lavarse las manos, lavar la ropa....", denuncia a EXPRESO Clara Cáceres, habitante de Sauces 3 que la noche de este 30 de septiembre manifiesta estar sin el servicio. Que nunca le avisaron, que tampoco hay avisos previos de la interrupción en las cuentas oficiales de Interagua, advierte la usuario, que se pregunta por qué últimamente Guayaquil sufre interrupciones tan seguido.

NO HAY AGUA EN SAUCES III Y AHORA QUE PASÓ? CUAL ES LA EXCUSA? — Jose Giler Moreira (@ppgm76) October 1, 2022

La misma situación, según las quejas ciudadanas, la están experimentando en este momento los habitantes de los barrios Centenario y del Seguro, además de la cooperativa Jacobo Bucaram. .

"¿Y ahora qué pasó? ¿Cuál es la excusa? Son tan seguidos los cortes en Guayaquil que ya somos el espejo de Durán. ¿Qué les cuesta avisar? ¿Qué está pasando con el servicio este año? En el barrio del Seguro todas las semanas hay un corte al menos por unas tres o cuatro horas. Que alguien explique. No podemos seguir así?, se quejó Alba Medina; quien esta noche, alrededor de las 20:30 se disponía a salir a comprar botellones de agua para bañar a su bebé de seis meses de edad.

@interagua carajo reestablescan el servicio en el barrio centenario desde la 4 pm sin agua y sin avisar @CynthiaViteri6 xfavor @alcaldiagye — Nelson Dj. (@nelsondelgado1) October 1, 2022

En Twitter, donde las quejas se han multiplicado en las últimas horas, el usuario Carlos Alvarado asegura estar harto de que "Interagua se de el lujo de cortar el servicio cuando le dan la gana. Desde la mañana, no hay agua en la Isla Trinitaria, cortan sin importar ni tomar en cuenta que hay niños y que el servicio es indispensable", precisó.

Sobre esta situación, EXPRESO consultó a Interagua sobre las razones a las que se debe el corte y qué medidas se están tomando en este momento para solucionarlo, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta. En las redes sociales, como indicaron los usuarios, no hay boletín de prensa o información publicada que indique sobre la situación.

Este hecho incrementó el enojo de los guayaquileños que el 4 de septiembre pasado ya se quedaron sin agua, luego de que por una maniobra mal hecha por CNEL la planta La Toma, que abastece a la ciudad y cantones aledaños como Samborondón, se detuviera; y a causa de ello y ante la falta de un plan de contingencia, la única remediación que dieran el consorcio fuera el de abastecer a los grupos prioritarios con tanqueros. Esta situación, que indignó a la ciudadanía, obligó a líderes comunitarios como Gelacio Mora, representante del colectivo Tejido Social de Guayaquil, a llevar ayer su queja a la Defensoría del Pueblo, con el fin de que la entidad inicie el trámite para dar por terminada la concesión del servicio.

Desde entonces tanto Mora como decenas de usuarios están a la espera de una respuesta y sobre todo cambios que permitan mejorar la calidad de vida de las familias.

"¿Cómo vivir así? ¿Hasta cuánto estar así? Si el servicio no es bueno, ¿dónde está la sanción? Si falta control por parte de Emapag, ¿dónde está la sanción? Si el Municipio es el encargado de dar más presupuesto para remediar el problema o controlar que no haya fallas, ¿quién sanciona a esa entidad? Las autoridades están tratando de que nos acostumbremos a vivir así, entre carencias, pero no lo acepto. Y sé que son muchos, decenas, miles, los que tampoco aceptan ese escenario", indicó Javier Cárdenas, habitante de Sauces 3.