Es "plena hora de almuerzo" y Ramón Ávila, propietario del restaurante La Carpa Azul del Manaba, en la calle Guayacanes entre Bálsamos y Circunvalación Sur, norte de Guayaquil, no tiene con qué lavar los platos de su comedor. Poco a poco se le acumulan las bandejas y no sabe qué hará si es que llegan más clientes y no reconectan el servicio de agua potable.

Los residentes de este sector (Urdesa Central) no tienen el líquido vital desde la noche del martes 9 de agosto y no es porque sean morosos, sino que les cortaron el servicio antes de lo notificado por Interagua. En una volante repartida por los portales de las edificaciones del sector, según vecinos, hace "unos dos días", se especifica que no estaría disponible el servicio desde las 21:00 del miércoles 10 de agosto hasta las 06:00 del jueves 11 por trabajos de "interconexión en red de AAPP".

No obstante, sin contemplar "peripecias" que afirma Marina, también vecina del sector, ha experimentado por la falta del agua, les 'mocharon' el servicio sin avisar.

Marina muestra el aviso de corte de servicio y cuyo horario no fue respetado. Milka Franco

"Yo hago tratamientos en el cabello y no he podido trabajar. ¿Cómo hago el aseo? ¿Cómo limpio el piso? ¡Ni siquiera bajar la válvula he podido!", comenta la joven quien vive sola en la ciudad ya que toda su familia está en Ventanas, cantón de la provincia de Los Ríos, y no puede ir a realizar sus actividades diarias en la casa de algún pariente.

Ella, residente de una vivienda frente al restaurante de Ramón, admite que "es fastidioso aguantar polvo", pero que al final lo realizado será por su bienestar; sin embargo, lo que le molesta es que no respeten los horarios.

"Yo recién iba a recoger agua hoy en la mañana porque se supone que lo del corte era en la noche", afirma la mujer, quien mostró una lavacara y un tacho para realizar esta tarea, lo que ha tenido que repetir por casi dos semanas.

Ramón, por su parte, pide lo mismo que Marina. Él solicita que les avisen y que cumplan ya que un negocio no puede permanecer laborando normalmente si no tiene agua.