La insalubridad y el descuido afean las peatonales de Urdesa Central

Cruzar por la mayoría de las peatonales de la avenida Víctor Emilio Estrada, en la ciudadela Urdesa, es exponerse a contaminación y algún delito. Huelen a orina, acumulan desperdicios como botellas de licor; en las paredes se plasma vandalismo, además de que las luminarias no iluminan lo suficiente. Muchos prefieren evitarlas para no ser la nueva víctima de la delincuencia.

Esta realidad la comparten diferentes residentes y propietarios de negocios, quienes se ven obligados a limpiar estos espacios casi a diario y a llamar a la policía para que retire a consumidores de drogas o sospechosos. Y están hartos de soportar los desagradables olores de heces u orina.

Urdesa Central se ve tan mal de día como de noche Leer más

Por ejemplo, en Acacias, entre Las Monjas y Ficus, la residente Carmen Hinojosa ha dirigido oficios al Municipio contando esta problemática. Los documentos, a los que tuvo acceso EXPRESO, fueron suscritos por sus vecinos, que solicitaron una tarea de limpieza y arreglo. Hay alcantarillas sin tapa y daños en las luminarias. Sin embargo, no han obtenido una respuesta favorable.

A ellos les afectan tanto el desaseo como los generadores de energía que sirven como escondite para los delincuentes, así como para consumidores de drogas. “Esto nos genera malestar y un peligro constante. No puedo ni transitar porque me expongo y esto no debería ser así”, se queja la ciudadana.

En este punto hay decenas de negocios que se han visto perjudicados por esta desagradable imagen. Es el caso de Edison Mejía, propietario de una librería aledaña a una peatonal y quien se ha cansado de gastar en productos de aseo para adecentar el espacio y verlo limpio.

La gente que deambula por aquí usa las peatonales para hacer sus necesidades (biológicas), no solo se conforman con orinar. Hay muchos terrenos vacíos que pueden ser baños públicos

Eduardo Merchán, residente

Afirma que en las noches pululan diferentes personas que utilizan la peatonal como letrina pública y que se sustraen, como ocurre en muchos puntos de la ciudad, los objetos de metal para luego venderlos.

“Vamos al Municipio, recogemos firmas, hacemos trámites, pero la solución es ‘limpien ustedes mismos’. Es un peligro y me toca estar como vigilante”, manifiesta Mejía.

Desperdicios. A lo largo de la arteria se observan botellas de licor vacías. Al recorrerlas se perciben olores desagradables. Freddy Rodriguez

Ante las denuncias, Jorge Arévalo, jefe de proyectos de la subdirección de estudios y proyectos del Cabildo, reconoce que la entidad está a cargo del cuidado de estos sitios, y que a la fecha ha intervenido 1.385 metros de peatonales.

En su contestación a este Diario, asegura que se ha realizado un levantamiento de información para intervenir 4.000 metros adicionales en las peatonales de Urdesa Central.

Laura Gómez: la mamá de Urdesa, del civismo y de los valores Leer más

“Se realiza el mantenimiento de las mismas a través de las direcciones de Medio Ambiente y Preservación de Áreas Verdes y Obras Públicas, además se invita a los habitantes a ser partícipes del cuidado de las mismas”, subraya.

Pero eso no se refleja en otras peatonales, como la que está en Víctor Emilio Estrada, entre Higueras e Ilanes, donde el panorama se agrava. Allí el olor es tan repugnante que se percibe desde los alrededores, y el suelo ya tiene un color negruzco.

Eduardo Merchán tiene su vivienda junto a esa peatonal y dice que las seguridades de los generadores de energía que allí se levantan han sido vulneradas por personas desconocidas que buscan piezas de cobre. Por este motivo teme que el vecindario se quede sin luz y que el autor del hecho termine chamuscado.

Insalubridad. Los ciudadanos se quejan de como algunas peatonales son utilizadas como baño público. Freddy Rodriguez

Al frente, en otra peatonal, se multiplican los grafitis y las botellas de licor vacías y colillas de cigarrillos en las jardineras. Asimismo, la ciudadanía se queja de que estos sitios son utilizados por jóvenes para beber y fumar, dejando los desperdicios esparcidos.

Clara López acostumbra almorzar en uno de los restaurantes de la zona y confiesa que solo las personas más arriesgadas se atreven a cruzar estas peatonales.

Es un peligro y me toca estar como vigilante. Afuera de los negocios roban y los delincuentes usan las peatonales para escabullirse. Hay gente que hasta duerme allí. Edison Mejía, propietario de local

Ella ha visto a drogadictos durante el día, mientras que en las noches, sobre todo los fines de semana, muchos las usan como baños. “Si ya hay este problema de falta de baños públicos, pues sería ideal que en ciertas zonas se los coloque”, sugiere la joven.