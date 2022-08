Guayaquil sufrirá otro corte de agua potable. Esta vez, la interrupción del servicio, que iniciará desde las 7:00 del jueves 1 de septiembre hasta las 04:00 del viernes 2 de septiembre; afectará a más de 15 sectores incluidos barrios y ciudadelas. En total serán 21 horas de suspensión.

El corte obedece a que se realizarán trabajos en torno a la instalación de la válvula reguladora de presiones (VRP) en la avenida Delta, predios de la Universidad de Guayaquil, en el norte de la ciudad.

¡Atención! Para alcanzar nuestro principal compromiso con Guayaquil, en brindar un servicio óptimo y de calidad, se realizará la interrupción del servicio de agua potable en los sectores mencionados. Desde las 07h00 del jueves 1 septiembre hasta las 04h00 del viernes 2 septiembre pic.twitter.com/jSnQ9JcWV5 — Interagua C. Ltda (@interagua) August 29, 2022

Los sectores afectados son los barrios Centenario, Cuba, Del Seguro, Naval Sur, Del Astillero, La Concordia, Bolívar, Barrio Orellana; la ciudadela Universitaria, ciudadela Bolivariana, el Barrio Jockey, Puerto Lisa, Abel Gilbert, barrio Garay, ciudadela Ferroviaria.

Asimismo, las parroquias Ayacucho, Febres Cordero, García Moreno, Letamendi, Olmedo, Sucre, Urdaneta, Tarqui.

La concesionaria Interagua advirtió que "dependiendo la complejidad de los trabajos", la afectación podría extenderse a sectores como Urdesa Central, norte y este calle Víctor Emilio Estrada, Lomas de Urdesa, San Marino, Las Garzas, así como a la cooperativa Paz y Amor, Norte Callejón 1, sur y oeste calle Víctor Emilio Estada, entre otros.

La entidad prometió que se brindará abastecimiento alternativo mediante tanqueros a casas de salud e instituciones especiales, y recordó que el servicio de agua potable se restablecerá de manera paulatina en la medida que se vayan llenando las redes y reservorios de las áreas afectadas.

Pero esta situación molesta a las familias. "No hay una sola semana sin que no haya un corte en Guayaquil. ¿Por qué? ¿Por qué pasa siempre? Si no es por una daño técnico, es por una regeneración o supuesta demora. No podemos seguir así, es absurdo. ¿Qué tipo de servicio recibimos en Guayaquil?", cuestionó Doménica Varas, habitante del barrio Orellana.