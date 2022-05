Luego de que la alcaldesa Cynthia Viteri haya dicho, durante su rendición de cuentas, que de el Gobierno no firmar la garantía soberana para el desembolso de un crédito para las obras que el Cabildo ha tramitado con el Banco de Desarrollo de América Latina, estas no podrían ejecutarse y que la responsabilidad de aquello caería sobre el Presidente de la República, Guillermo Lasso; mediante un comunicado emitido la tarde de este 3 de mayo, la Alcaldía informó que la firma se dio.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dio su rendición de cuentas anual, y durante su discurso aseguró que las obras de la ciudad están en riesgo, debido a gestiones que el presidente Guillermo Lasso y algunos ministerios, como el de Finanzas, no está ejecutando.

“Señor presidente, en el escritorio del ministro de Finanzas está la firma de la garantía soberana para el crédito que todos los años recibimos de la Corporación Andina de Fomento ($ 49 millones) y que no la han firmado. Es solo una firma lo que pedimos. Mientras no tome la pluma y firme ese documento, está dejando sin alcantarillado y agua potable, sin calles, aceras y bordillos, a zonas que lo requieren en el Puerto Principal... ¿Cuánto tiempo le toma hacer ese trámite?”, cuestionó en ese entonces, al hacer hincapié en que esa falta de gestión estaba boicoteando el desarrollo de la ciudad.

Esta tarde, de acuerdo a lo precisado por Haydee Moreno, directora financiera de la Municipalidad, el crédito asciende a $ 49 millones, y los recursos servirán para la ejecución del programa integral de vialidad, movilidad, agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario en zonas populares de sectores urbanos en la ciudad de Guayaquil dentro del proyecto CAF XV.

"Estos proyectos suman obras por alrededor de $ 70 millones, de los cuales $ 49 millones serán proporcionados por la CAF. En el tema de vialidad se podrá intervenir en alrededor de 54,5 km de vías nuevas dotadas de bordillos, aceras y sistema hidrosanitario completo, que beneficiarán a más de 41.000 habitantes y generarán alrededor de 5.000 empleos de forma directa e indirecta", indicó.

Las aceras de ambas ciudades marginan a sus habitantes. Con tantas trabas, la persona con discapacidad siente perder su libertad.

Flor de Bastión, Valle de la Flor, Las Delicias, Nueva Guayaquil, Vergeles, Sauces, Guayacanes, Realidad de Dios, Monte Sinaí, Ciudad Victoria, Sergio Toral, Mi Lote, La Explanada, Urdenor, Alboradas, Pradera, Esteros, Cristo del Consuelo, Suburbio Oeste y el casco central de la urbe; son las zonas a las que, reza el comunicado, llegarán las obras públicas. Juan Villacís, quien vive en la Prader 3, ve con entusiasmo que los trabajos finalmente consten en la planificación de la Alcaldía. "Llevamos tres años al menos rogando por ayuda, no tenemos calles, no hay bordillos, tampoco luz ni parque regenerados. Ojalá que lo que dicen hoy se cumpla. Me dolería ver que la promesa se cumplió solo en papel. Urge que nos ayudan y lo hagan bien", precisó.