Los representantes de la ciudadela Santa Mónica, ubicada en el sur de la ciudad, se unen y alzan su voz de protesta, puesto que se sienten directamente afectados. Dicen que van a evitar a toda costa la construcción de un paso a desnivel que en las próximas semanas, según consta en el Portal de Compras Públicas, se empezará a levantar en la avenida 25 de Julio, cerca de la calle José Tomás de Aguirre. La obra, que colinda con el barrio, llegará hasta la avenida Roberto Serrano.

Guayaquil: El parque automotor avasalla a los ojos vigilantes de la ATM Leer más

Michael Sánchez, representante del sector, se comunicó con EXPRESO para contar lo que para su criterio es injusto. Piden a gritos ayuda, dijo a esta Redacción. “¿Cómo puede ser posible que construyan un puente aquí en esta calle, que nunca ha sufrido de congestionamientos? Nosotros no lo necesitamos, no lo hemos pedido. Vinieron a consultarnos sobre el entonces proyecto y todos les dijimos que no, que era en vano el trabajo. Sin embargo, pasó el tiempo y personal municipal nos ha alertado de que los trabajos empezarán ya”, reclamó Sánchez.

Este Diario llegó hasta el lugar y constató que la molestia es tal que los residentes tienen hasta carteles que, de vez en vez, sacan o cuelgan en sus ventanas para mostrar su oposición frente a la obra.

Los negocios van a quebrar porque quedaremos justo debajo del puente. Esto perjudica completamente a los trabajadores. Debe reconsiderarse esta construcción.



Carlos Jurado

residente

“Aquí nadie va a construir nada. Nos preguntaron y ya respondimos. Eso debe respetarse. ¡Qué les pasa, por favor! ¿Por qué todo este circo?”, gritaba enérgico Jacinto Figueroa, mientras llamaba a más vecinos para que compartan su testimonio y sus razones para pedir que no se edifique la infraestructura.

Solo conseguirán un nuevo lugar para los indigentes y consumidores de drogas. El barrio se volverá muy inseguro y la delincuencia aumentará. Es un error completamente.



Sonia González

ciudadana afectada

Juan Francisco Caisaguano Vega tiene cinco años con su negocio de vidriería en la 25 de Julio, justo frente a un supermercado, y pide que por favor se reconsidere esta decisión. “Si colocan un puente en esta zona nadie vendrá por aquí y los negocios morirán. Los trabajadores, los residentes, que nunca hemos pedido nada, perderemos clientela y nos iremos a la quiebra. Después de la pandemia recién estamos recuperándonos. ¿Dónde está la socialización? ¿Dónde están los estudios que confirmen que el puente vale la pena? Que muestren los resultados”, se quejó.

El tráfico de Guayaquil, un escenario para capacitar Leer más

Carlos Jurado tiene una casa rentera y advierte que ya existe preocupación por parte de sus inquilinos, que no quieren ni vivir ni trabajar bajo la estructura o a escasos metros de ella.

Sobre la construcción, EXPRESO consultó al Cabildo y, a través de un comunicado, indicó que pese a la oposición, la gestión se ejecutará. “El 94,24 % de los habitantes que se encuentran junto a la solución vial están de acuerdo con la obra. La solución vial tendrá una longitud de 335 metros con dos carriles”, explicó. Además justifican la obra indicando que a diario transitan cerca de 100.000 vehículos y en horas pico el tiempo de espera es superior a los ocho minutos.

EXPRESO estuvo en el sitio, por la mañana y al mediodía de ayer y algunos días de la semana anterior, para constatar si había atascos, pero el tráfico fluyó con normalidad.

Tránsito. En el punto donde se construirá la obra, el tráfico durante las horas pico fluye con normalidad, sin generar atascos mayores. JUAN FAUSTOS

Conductores de la zona fueron consultados y coincidieron en que el tránsito fluye con normalidad. “Realmente esta calle no nos causa problemas. Hay zonas que realmente se congestionan y tardamos hasta 30 minutos. Aquí no tenemos problemas”, sostuvo el taxista Julio Quinde.

Sánchez explica que las autoridades ya conocen del desacuerdo. “Hace un mes vinieron a socializar lo que podrían hacer. Todo el vecindario fue claro y hasta firmamos un papel que nos entregaron para que no se haga y explicamos nuestras razones, pero hace dos semanas vinieron de nuevo a indicar que sí se edificará. No entiendo. Son un desastre”, dijo decepcionado.

Nosotros ya dijimos que no queríamos puente y a ellos no les importó. ¿Para qué preguntan entonces, si harán lo que les da la gana? Santa Mónica está en total desacuerdo.



Michael Sánchez

líder barrial

Hastío de avisos y valla del Municipio clausurada Leer más

Pese a esto, la moradora Sonia González insiste en tratar de impedir la construcción de esta obra pública, ya que considera que perjudicaría la convivencia del barrio. “Debajo de los puentes siempre se reúnen los consumidores (de drogas) y crece la delincuencia. Hoy sin el puente en ocasiones vienen a dormir en los portales de las casas; con un puente solo crecerá la inseguridad”.

Del lado de la avenida Roberto Serrano, en la Floresta 3, el sentimiento es el mismo. “Aquí no hay tanto tráfico, la verdad no sentimos que necesitemos el puente, estamos bien así”, decía Enrique Velázquez, quien además mostraba su preocupación por posibles accidentes. “En esta zona pasan tráileres y maquinaria pesada. ¿Cómo harán con eso? El remedio podría salir más caro que la enfermedad”.

He vivido más de 30 años en este barrio y nunca hemos necesitado un puente, hemos vivido tranquilos. Ahora quieren venir a imponernos algo que no hemos pedido.



Bella Zambrano

ciudadana

Guayaquil: el barrio del Seguro le han robado hasta su nombre Leer más

Para Glenda Sánchez, una mujer de la tercera edad, su postura no tiene negociación. “Cuando nos dijeron que querían hacer eso, indicaron que habrá iluminación, pero ya sabemos que eso es mentira. Hay muchos sectores de Guayaquil que viven a oscuras, porque simplemente no le dan mantenimiento al alumbrado o simplemente se roban los focos. Aquí pasará lo mismo. ¡No queremos puentes aquí”, sentenció.