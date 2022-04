El nombre causaba confusión y más de uno creía que se trataba del personal de un nuevo departamento vial que salía a las calles de Guayaquil, para bien de unos y dolor de cabeza para otros. Pero no, se trataba de un grupo de aspirantes a agentes civiles de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) que han encontrado en las calles del Puerto Principal, donde “las papas queman”, un gran escenario para capacitarse.

Más de $ 54 millones para el mantenimiento vial en Guayaquil Leer más

Son las calles céntricas, como el sector del mercado Central, la Merced, la Fiscalía, entre otras, donde los ATD son conducidos por sus similares de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) Guayaquil, como parte de su formación para dirigir el tráfico vehicular del cantón ferroviario, donde sus habitantes se quejan por la “ausencia” de vigilantes, en puntos caóticos y con falta de señalización.

“Nuestro deber es enseñarles a dar circulación vehicular, a saber tratar al conductor, a los peatones; y, más allá de las preguntas que hacen sobre protocolo de tránsito, Código I (lo que concierne a los vigilantes)”, explica el agente Dostin García, de la ATM.

Avenida. Una de las vías más caóticas que ven los duraneños es la Nicolás Lapentti, por la que suben y bajan del puente de la Unidad Nacional y soporta el tráfico vehicular de otros cantones y provincias. Freddy Rodriguez

Según añadió, él procura instruir dentro de la experiencia que ha adquirido en sus cinco años de trabajo y el recuerdo de su primera vez, en las calles de Guayaquil: “Tuve un procedimiento y me ganaron el juicio”. De allí que a los aspirantes les enseña cómo evaluar el punto de trabajo, lo que tienen que hacer en la hora pico, o en la hora normal de la circulación, en un accidente grave o leve; a qué unidades tienen que llamar y lo que tienen que reportar, tomar nota y llevar a Fiscalía. “(...) cosas importantes que a mí en sí no me enseñaron cuando recién me había graduado”, recuerda.

A frenazos: así se movilizan los conductores por las calles de la urbe Leer más

Según la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), son un total de 205 aspirantes a agentes civiles de tránsito del GAD de Durán que se han formado en este proceso, como parte del compromiso que tienen con los GAD del país, para formar, capacitar y especializar a los agentes civiles de tránsito a nivel nacional.

El proceso de formación estuvo dirigido a desarrollar competencias y habilidades para el control de tránsito en el cantón y terminó con las prácticas en campo, que las realizaron en Durán y Guayaquil. Está previsto que en el mes de mayo se realice la ceremonia de clausura de ese proceso, con la CTE.

Competencia. Hasta el momento, la CTE tiene competencia de la “gran vía” de Durán. Freddy Rodriguez

Mientras eso llega, la ciudadanía duraneña se queja del caótico tráfico que también soportan, especialmente en la llamada “avenida grande”.

La Isidro Ayora, la gran vía que debe replicarse en Guayaquil Leer más

“El tráfico caótico que se forma es en la Nicolás Lapentti, desde El Recreo hacia a Durán;y la parte donde se hace un caos vehicular es en la parte central:El Recreo y la avenida Jaime Nebot, La Dolorosa”, detalla Alfredo Carrasco, del Comité de Usuarios de Durán.

El dirigente sostiene que el tráfico se vuelve más caótico en las mañanas, en esos puntos.

Aunque, con lo que ha visto de la preparación de los aspirantes en las calles, espera que con los nuevos agentes civiles la situación cambie, principalmente para la zona norte que es la más poblada y transitada.

Pero prefiere no abrigar expectativas. “Puede pasar lo mismo que en Guayaquil, donde el tráfico es pésimo en el centro. No se encuentra ningún agente. Se pasan las rojas las motos, los carros”, señala Carrasco. Y si se logra hacer cambios en las calles, al menos, “en eso que cambie Durán, porque en el resto está abandonado”.

Esperemos que por lo menos en eso (tránsito) cambie Durán, porque de ahí el resto todo está abandonado (...) puede pasar lo mismo que en Guayaquil, donde el tráfico es pésimo.

Alfredo Carrasco

Comité de Usuarios de Durán

Le enseño lo que he aprendido en los cinco años de mi trabajo (...) cosas importantes que a mí, en sí, no me enseñaron cuando recién me había graduado. Dostin García

Agencia de Tránsito (ATM) de Guayaquil

Desde la ciudadela Abel Gilbert Pontón 2, donde habita, ya los vecinos dan cuenta de las peripecias que tienen que pasar en la calle principal, donde circulan buses de la línea 18-3, pero no cuenta con semaforización, señales de tránsito, no hay pasos cebras, ni disco Pare. A los habitantes les toca correr para salvaguardar su vida. “Ha habido muchos accidentes de tránsito, pero pasan desapercibidos”, sostiene el dirigente barrial.

Guayaquil: un puente metálico como solución al caótico tráfico vehicular en el sur Leer más

EL DETALLE

Semáforo. Desde la iglesia Porciúncula hasta la urbanización San Gabriel no existe un semáforo en 9 calles, lo que obliga al peatón a correr en medio de buses, taxirruta, en doble vía.