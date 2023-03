Enérgica, decidida y contrariada se mostró Gloria Gallardo en diálogo con EXPRESO, luego de conocer las declaraciones que dio la tarde de este 2 de marzo Ana María Moreira, la nueva presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, durante su posesión.

Gloria Gallardo fue destituida y ya tiene reemplazo en la Empresa Pública de Turismo Leer más

“Esto es una venganza contra mí por las declaraciones que di días atrás a EXPRESO. Lo que están haciendo conmigo es un atropello, están tratando de destruirme. He dado mi vida por Guayaquil y no deberían hacer esto. No pueden venir a tirarme lodo con ventilador, tengo mis manos limpias”, manifestó Gallardo, quien hasta el 28 de febrero anterior ocupó el cargo que ahora encabeza Moreira.

En rueda de prensa, la nueva titular desmintió lo dicho por la expresidenta a este Diario en relación a la falta de presupuesto para fortalecer el turismo en la ciudad.

La nueva presidenta estuvo en compañía de otros miembros municipales Josue Andrade A

Moreira Icaza, quien fue colaboradora de la Empresa Pública Municipal de Turismo entre el 2015 y 2022 (ver nota adjunta), fue oficializada como la cabeza principal de la institución y en su primera intervención indicó que le llamó la atención leer que faltó presupuesto, cuando entre 2015 y 2018, durante la Alcaldía de Jaime Nebot, la entidad recibió $ 12’773.000; mientras que entre 2019 y 2022, en la administración de Cynthia Viteri, recibió en promedio $ 4 millones más. En total, $ 16’316.566, señaló.

Gloria Gallardo: "El PSC debe reflexionar su debacle, nada pasa por casualidad" Leer más

“La empresa también cuenta económicamente con la tasa de turismo. No se puede faltar a la verdad cuando se trata de los recursos públicos. La empresa debe tener también sus propios recursos y eso no se ha generado. Entonces, mal hace una persona al decir que no ha recibido las asignaciones correspondientes si no ha incumplido la parte primordial de la empresa pública, que es tener sus propios recursos”, sentenció Moreira, en una tensa y corta rueda de prensa llevada a cabo en el Salón de la Ciudad.

Ante esto Gallardo, a quien no se la vio en el acto, fue enfática al decir que tener un informe en esa brevedad no es posible. “Es inaudito que en solo 24 horas puedan dar una rueda de prensa y decir todo eso. Además, toda mi gestión ha sido con transparencia. Están interpretando las cifras como les da la gana. No tiene sentido”, respondió, al hacer hincapié en que su plan de renunciar a finales de marzo, como lo anunció también a este Diario hace una semana, no pudo cumplirse, debido a que de una manera inesperada fue removida de su cargo.

Gloria Gallardo en uno de sus últimos días en el cargo Miguel Canales Leon

“Me siento en estado de indefensión porque me llamaron por teléfono a decirme que ya hay otra persona en el cargo. Yo no pude ni ir a recoger mis cosas. Ellos mismos cogieron todo y me las dejaron ahí para que las retire. Toda mi documentación estaba en mi despacho y eso no se hace. Están atropellando mis derechos constitucionales”, recalcó, añadiendo que va a responder legalmente con sus abogados por todo lo sucedido.

Exconcejal y dirigente turístico refutan declaraciones de Gloria Gallardo Leer más

La ahora presidenta señaló que ha encontrado algunas cosas que ‘le llamaron la atención’ en sus primeras horas en el puesto. “Del presupuesto mencionado, el 40 % ha sido asignado a cuatro contratistas claramente identificados. Cuando tengamos mayores detalles los daremos a conocer. La señora alcaldesa ya está al tanto de eso”, precisó Moreira, quien evitó dar una opinión sobre la gestión de su antecesora.

“Prefiero reservarme los comentarios. Lo que se ha venido haciendo ha sido extraordinario. Pero creo que siempre se puede hacer más”, acotó.

Gallardo, por su parte, rechazó todas las declaraciones. “No me voy a prestar para su juego. He trabajado por mi ciudad, tengo todo declarado. Aquí no hay nada oculto. Yo tengo toda autoridad moral que muchos de ellos no tienen. El Municipio tendrá que rendir cuentas a la ciudad y al país”, finalizó Gallardo.

Moreira, quien fue subgerente del buró de convenciones de Guayaquil y además tuvo otros cargos en el Municipio, asumió su puesto el 1 de marzo y se mantendrá en el mismo hasta la posesión del alcalde electo Aquiles Álvarez.