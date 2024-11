Pese a la reparación de la bomba de extracción, Playas sigue sin agua

Los habitantes de General Villamil Playas están desesperados, siguen a la espera de que el agua potable llegue a sus hogares. Advierten haber hecho 'malabares' para tratar de continuar con su cotidianidad, pese a que están sin el servicio desde la tarde del pasado 12 de noviembre.

Este jueves 14 de noviembre, tras una serie de trabajos y quejas de los ciudadanos, la Empresa Pública de Agua Potable de Playas, Hidroplayas EP, informó que las labores en la planta donde se reportó entonces un daño habían finalizado. En un reportaje anterior la entidad indicó que una vez culminadas estas labores al menos debían pasar 10 horas para que el servicio se restablezca.

Como lo publicó antes EXPRESO, la bomba de extracción de agua de la represa de San Juan, encargada de suministrar el líquido vital hacia la planta potabilizadora ubicada en la comuna San Antonio, sufrió un grave daño debido a una sobrecarga de voltaje, lo que dio paso a su paralización. Según los técnicos de la entidad, se esperaba que la reparación esté lista pasado el mediodía de ayer 13 de noviembre, pero el problema se mantuvo.

¿Cuándo volverá el agua a los hogares?

Hidroplayas aseguró que inició los trabajos en la bomba de extracción con inmediatez y anticipó que una vez superado el daño, habría que esperar que las tuberías se llenen llevando el agua hacia la planta, para ahí recién iniciar el proceso de potabilización y luego comenzar su distribución a la ciudad, que es lo que ahora está pasando.

Este 14 de noviembre, la entidad detalló que debido al proceso de potabilización por el que debe pasar el líquido vital empezará a llegar el agua a los hogar paulatinamente. "Pedimos la comprensión y paciencia de toda la ciudadanía, estamos haciendo todo lo necesario para poder ahora potabilizar y distribuir de forma ininterrumpida el agua las siguientes 48 horas", informó.

Frente a esta situación, las quejas por parte de las familias y comerciantes que incluso dejaron de trabajar mientras no hubo el servicio se mantienen. "Llevo ya dos días sin trabajar, tengo una cafetería y no tengo como cocinar. No voy abrir si no tengo agua, ya de por sí es un enorme problema no tener luz. Así es imposible. Abriré cuando haya gotas en el grifo, así sea el fin de semana", se quejó Nora Cheme, residente del balneario y propietaria de un negocio.

La ciudadanía buscó abastecerse con ayuda de los vecinos

La tarde del 13 de noviembre, como publicó este diario, en Playas se vio a decenas de personas en el centro y calles comerciales intentando hallar un botellón de agua para cocinar, pero ya se habían agotado. Pasadas las 14:00, esperaban que desde Guayaquil llegara un nuevo lote a los supermercados, minimarkets y tiendas, para abastecerse. El lote llegó cerca de la noche.

. Ayuda. Los vecinos se ayudaron a la hora de abastecerse, desde la tarde del martes. NESTOR MENDOZA

Otros, con tachos en mano, recorrieron los barrios buscando a alguien que tenga cisterna para que les venda agua. Apenas unos pocos lo lograron porque con tantas horas sin el servicio, les aseguraron que no tenían tampoco ya agua almacenada.

Las afectaciones en la economía

Para Richard Nelson Castillo, presidente de la Cámara de Turismo de Playas, la falta de agua representa un golpe severo para el sector hotelero. De allí que algunos hoteles optaron, como los negocios, por cerrar por 24 horas, con la expectativa de que se solucione el problema, ya que no todos cuentan con cisternas. En cuanto a los comedores, apenas el 30 % permaneció abierto, mientras que el resto tuvo que cerrar debido a la escasez.

