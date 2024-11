Desabastecimiento en Playas: sin agua desde hace más de 24 horas

No solo la inseguridad los tiene al límite de la desesperación. En General Villamil (Playas), los habitantes enfrentan una nueva crisis. Además de permanecer a oscuras por largas horas, como todo el Ecuador, desde la tarde del 12 de noviembre hasta el cierre de esta edición (18:00) tampoco tenían agua.

Hartos de convivir con servicios básicos "deprimentes" en Playas Leer más

Según dijeron los afectados a EXPRESO, cuando vieron que de sus grifos no salía agua pensaron que se debía a los apagones. “Aquí, si se va la luz, se va también el agua. Así hemos estado ya bastante tiempo, por lo que pensé que se trataba de eso. Sin embargo, volvió la energía y el agua no. De eso, ya van más de 15 horas. Es indignante vivir así. Estamos en una crisis que nadie logra resolver y me desespera”, señaló Carmen Roldós, residente del balneario.

En un comunicado colgado en sus redes oficiales, la Empresa Pública de Agua Potable de Playas, Hidroplayas EP, informó que debido a los recientes cortes de energía eléctrica se ha producido un daño en la estación de abastecimiento de agua, pero aseguró que un equipo se encontraba ya trabajando en el restablecimiento del servicio.

(Le puede interesar leer: Playas, sin agua debido a daños en la estación de bombeo)

¿En qué consistió el daño?

Son ya las 17:00 y el problema se mantiene. No podemos en este siglo convivir con este tipo de servicios.

Catalina Jurado

Ciudadana

El departamento de comunicación de la entidad detalló a EXPRESO que la bomba de extracción de agua de la represa de San Juan, encargada de suministrar el líquido vital hacia la planta potabilizadora ubicada en la comuna San Antonio, sufrió un grave daño debido a una sobrecarga de voltaje. Según los técnicos, se esperaba que la reparación esté lista pasado el mediodía de ayer 13 de noviembre, pero hasta las 17:00 el problema se mantenía, generando una serie de quejas e inconvenientes entre las familias.

(Le puede interesar leer: Estos son los barrios de Quito que se quedarán sin agua por 10 horas)

Hidroplayas asegura que inició los trabajos en la bomba de extracción con inmediatez. Pese a ello, hasta las 17:00 de ayer el daño seguía siendo reparado. El ente indicó que una vez solucionado el problema, habrá que esperar 10 horas para que el agua empieza a llegar a los hogares.

. Ayuda. Los vecinos se ayudaron a la hora de abastecerse, desde la tarde del martes. NESTOR MENDOZA

Hidroplayas precisó que una vez superado el daño, habrá que esperar que las tuberías se llenen llevando el agua hacia la planta, para ahí recién iniciar el proceso de potabilización y luego comenzar su distribución a la ciudad.

Entre la tarde del 12 de noviembre y el mediodía de ayer (13 de noviembre), la desesperación comenzó a apoderarse de la gente. En las tiendas de barrio y los supermercados, el agua embotellada empezó a escasear debido a la alta demanda. Mientras tanto, ciudadanos como Cristina Zapata sirvieron la merienda a sus familias en platos desechables, ya que no había agua para lavar los de loza.

“No voy a tener todo arrumado en casa. Me enoja que siempre existe una razón para no tener completos o bien los servicios básicos. Lo que estamos viviendo hoy ya lo hemos vividos antes. Si no es por un daño en la bomba, es por una rotura en la tubería. Siempre es por algo. Uno cree que solo el cantón Durán, en Guayas, sufre por desabastecimiento, y la verdad es que acá hay problemas que nos hacen pensar que estamos igual. Es una lástima que las familias de Durán y nosotros, y cuántos más, estemos viviendo con un servicio paupérrimo que deja mucho por desear”, lamentó Ruth Reina, habitante de Playas.

(Le puede interesar leer: La resiliencia, la otra cara del sector hotelero en Ecuador)

Verónica Yagual, otra ciudadana, pensando que el agua iba a llegar temprano ayer, regaló la que tenía en unos tanques a sus vecinos. “Ahora me quedé sin una gota de agua. Se las di porque no tenían ya nada la noche anterior, la del 12. Estaba segura de que hoy amaneceríamos con el líquido en nuestras llaves y no fue así”, manifestó.

En casa solo hice una comida, el almuerzo. No tuve agua ni en grifo, ni por tanqueros, ni botellones.



Rosalía Jordán



Ciudadana

Los negocios, afectados por el apagón

Asimismo, restaurantes y negocios de comida rápida dejaron de trabajar porque no tenían cómo cocinar los alimentos, ni cómo lavar los utensilios de cocina.

La situación se agravó ante la falta de energía, que de por sí paraliza la producción de agua.

Hace meses, en una reunión entre el Municipio, los gremios de Playas y las entidades públicas, se abordaron los problemas que enfrenta Hidroplayas. Entre ellos, la necesidad de reemplazar las bombas que impulsan el agua desde la represa de San Juan hasta la planta potabilizadora de San Antonio, ya que las actuales habían cumplido su vida útil.

(Le puede interesar leer: Playas: En apenas 4 días se registraron 12 asesinatos en el balneario)

No obstante, las autoridades no confirman si se hizo ese reemplazo. “Lo que sí sabemos es que estamos sintiendo las consecuencias de la falta de mantenimiento. Esto va para largo”, opinó la comerciante Analía Montes.

Demora. Una vez terminada la reparación, habrá que esperar otras 10 horas para restablecer recién el servicio. Néstor Mendoza

La ciudadanía reclama a esperas de una solución

Durante la tarde de este 13 de noviembre se vio a decenas de personas en el centro y calles comerciales del cantón intentando hallar un botellón de agua para cocinar, pero ya se habían agotado. Pasadas las 14:00, esperaban que desde Guayaquil llegara un nuevo lote a los supermercados, minimarkets y tiendas, para abastecerse.

“Aquí me voy a quedar hasta que el agua llegue. No puedo hacer nada más, no hay ni tanqueros”, aseguró a EXPRESO Clementina Pisco, quien se sentó en la puerta de un local a la espera de que llegue el líquido vital.

Ministerio de Energía niega que habrá apagón nacional de 24 horas en Ecuador Leer más

Otros, con tachos en mano, recorrieron los barrios buscando a alguien que tenga cisterna para que les venda agua. Apenas unos pocos lo lograron porque con tantas horas sin el servicio, les aseguraron que no tenían tampoco ya agua almacenada.

Para Richard Nelson Castillo, presidente de la Cámara de Turismo de Playas, la falta de agua representa un golpe severo para el sector hotelero. De allí que algunos hoteles han optado por cerrar por 24 horas, con la expectativa de que se solucione el problema, ya que no todos cuentan con cisternas. En cuanto a los comedores, apenas el 30 % permaneció abierto, mientras que el resto tuvo que cerrar debido a la escasez.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!