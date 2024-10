Funcionario de ATM sobre ayudantes de tránsito: "Buscan 5 minutos de fama"

Debido a los apagones focalizados que vive Ecuador desde hace tres semanas, hay diversas afectaciones a nivel nacional. En el caso del tránsito, en varias vías de Guayaquil hay semáforos apagados, lo que genera congestión vehicular.

En días pasados se viralizaron videos en redes sociales de ciudadanos dirigiendo el tránsito en zonas porteñas ante la falta de personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Entre ellos, estudiantes de colegio e incluso un hombre que caracterizaba a un alienígena de la película Depredador.

La falta de agentes de tránsito es un problema constante en Guayaquil, sobre todo en horas pico y situaciones de emergencia, como los apagones. Meses atrás, el alcalde Aquiles Álvarez señaló que este tipo de inconvenientes se mantendrán en la ciudad porque no existe presupuesto para contratar a más personal en esa área, y que recién se lo hará el próximo año.

"Quienes dirigen el tránsito buscan tener 5 minutos de fama", dijo director de Tránsito de ATM

El 3 de octubre del 2024, el director de Control de Tránsito de la ATM, Carlos Moncayo, fue consultado por la cadena RTS sobre aquellas personas que dirigen el tránsito ante la falta de agentes en intersecciones y otras zonas porteñas.

El funcionario señaló que los tiempos de espera "no son tan largos" en zonas donde hay congestión vehicular por los semáforos apagados. Y se refirió a quienes aparecieron en los videos viralizados controlando el flujo de automóviles.

"Estamos en la época digital, estamos en la época de ganar likes, cualquier persona aprovecha cualquier situación o momento que tenemos de pausa para ganarse likes para salir en redes sociales, para tener unos 5 minutos de fama", sostuvo Moncayo a RTS.

Agregó que esos ciudadanos "que se arriesgan a dar tránsito" lo hacen de una manera empírica "y no coordinada". Y siguió: "Posiblemente él pueda también sufrir un accidente de tránsito en ese momento de fama, en ese momento de tratar de colaborar, porque también hay gente de buenas intenciones".

La ciudadanía rechaza la falta de agentes en las calles

El ciudadano Alberto González, quien trabaja en una entidad pública en el centro de Guayaquil, lamentó la falta de agentes en las calles durante los apagones en ciertos sectores.

"El miércoles al mediodía en la 9 de Octubre no había ni un ATM y los semáforos apagados. Desde Rumichaca hasta Chile no había nada. Los carros iban despacio para no chocarse, para evitar accidentes. Recién en Pedro Carbo había uno", contó González.

Para Alejandra Vásconez, residente de Miraflores, los apagones han ahondado las deficiencias del Cabildo respecto al manejo del tránsito en la ciudad. "Yo voy a ver a mis hijos a Urdesa, en la mañana voy al sur a ver a mi mamá, en la tarde me voy a Ceibos para mi oficina, y en toda la ciudad hay caos vehicular. Se sabe que faltan agentes, pero el Municipio no se puede quedar de brazos cruzados", comentó.

Sin embargo, en un comunicado emitido por el Cabildo este viernes 4 de octubre tras las críticas ciudadanas, se indicó que 500 agentes están desplegados "en puntos estratégicos".

