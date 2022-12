Cansados de la violencia, del crimen y de las extorsiones que afectan a Guayaquil y en sí a la provincia, EXPRESO dialoga con la expresidenta de la Asociación de los Restaurantes del Guayas, un gremio que alberga alrededor de 4.000 establecimientos, sobre cómo resulta trabajar teniendo en cuenta esa realidad a la que están sometidos los ciudadanos. Este Diario habla con Ferrero sobre la cotidianidad y el sentir personal como madre, y sobre las medidas que -considera- podrían ayudar al Puerto Principal a pasar la hoja de este episodio gris que viene enfrentando.

- ¿Cómo se siente cada vez que escucha que un restaurante o negocio ha sido víctima de la delincuencia?

- Siento que estamos encarcelados en nuestro propio país. Sinceramente me da mucha impotencia de ver cómo la inseguridad está matando los comercios, pero también me lleno de miedo de que algún momento me pueda tocar a mí. Es una situación con la que, lamentablemente, convivimos todos los empresarios últimamente. Trato de precautelar la seguridad del equipo de trabajo y de mi familia. Es algo que hacemos todos los días.

Por el toque de queda las ventas disminuyeron hasta el 70%. Queremos que el toque de queda sea derogado.

Me da mucha impotencia ver cómo la inseguridad está matando los comercios. También tenemos miedo. Francesca Ferrero

- Con todo lo mediático que ha sido su trabajo, ¿le asusta llegar a ser víctima de extorsión, bombas o de la inseguridad?

- Lamentablemente, varias semanas recibí una amenaza al celular del restaurante. Eran unos videos donde decapitaban a personas. Además amenazaron con matar a mis empleados. Me advirtieron que por levantar mi voz podría ocurrir eso, pero no me puedo quedar callada. Prefiero morir de pie y no de rodillas. Hace poco formé parte de una campaña para ayudar con víveres y comida para los policías, militares y autoridades de control. Eso hizo que mucho se alerte por posibles ataques a mi integridad, pero también se recibió mucho apoyo.

- Esta situación del país, ¿cómo ha afectado a la familia?

- Con todo lo que pasa, no quiero salir si no es por trabajo. No quiero sacar a mis hijos por el miedo. Es difícil explicarles a ellos lo que pasa. En una época hubo amenazas de bombas en varias escuelas. Hay pánico hasta en los más pequeños. Debemos buscar alternativas para distraernos en casa, por ejemplo, hemos dedicado tiempo a sembrar plantas, sacar una piscinita, jugar con las mascotitas. Es todo muy lindo, pero lo hacemos por el miedo de salir. Nos sentimos sin derechos.

- En cuanto a los comercios, ¿cómo afecta esta situación en lo económico?

-Por la delincuencia, mucha gente prefiere no salir a comer. De hecho, debido a todo esto que ocurre en la ciudad habían disminuido las ventas en un 50-60 % de la facturación de otros años. Es un golpe muy duro para los comerciantes. Tenemos tres años con distintas restricciones. Primero fue la pandemia y ahora por la delincuencia. Esto es una muerte lenta para el sector comercial por el miedo.

-¿Qué medidas se han tomado? ¿Cómo aplacar esta situación?

Muchos, lamentablemente, hemos tenido que dejar ir buenos trabajadores porque no hay ventas. El empresario no es que es malo, pero el IESS te sigue cobrando, el SRI también. Los proveedores no es que cobran más económico. No podemos dar empleo a tanta gente como antes porque las ventas han disminuido demasiado en este tiempo.

- Para la mayoría de empresarios, el toque de queda no ha sido la solución...

- Así es, nos afectó demasiado. Tuvimos un toque de queda desde las 21:00. Eso nos bajó la facturación hasta el 70 %. Ahora con la reducción de la medida podemos trabajar un poco más, pero igual sigue siendo muy restrictiva. Esperamos que lo deroguen para poder trabajar bien y volver a levantarnos. Sin embargo, la solución a lo que estamos viviendo no recae en esa medida.

- ¿En qué recae? ¿Dónde está lo solución?

- Está en que se mantenga el estado de excepción, por lo menos durante tres meses más. Lo ideal sería que las Fuerzas Armadas estén completamente en las calles y las leyes sean más severas con los delincuentes que son captados infraganti. Debe existir más patrullaje y control policial a toda hora, pero esto no es solo de las autoridades. La ciudadanía también debe tener conciencia y denunciar cuando existan abusos o actos delincuenciales. La ciudadanía debe ayudar a la policía para que se acabe esta situación que vive Guayaquil.