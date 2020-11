Francesca Ferrero: “Las medidas tomadas en la ciudad aniquilaron la Navidad”

Tras varias semanas de ajustes en una serie de restricciones en Guayaquil, EXPRESO conversa con Francesca Ferrero sobre el estado actual del sector al que representa, el impacto de estas resoluciones y el futuro de los negocios si estas medidas continúan o se endurecen.

¿Que se haya prohibido el expendio de bebidas alcohólicas y de moderación en la ciudad, ¿de qué forma afectó al gremio? ¿Fue justificada la medida?

Afectó aproximadamente un 35 % de la facturación en Guayaquil y de manera indirecta en Samborondón. Notamos una disminución de la facturación desde el día 1 de la medida. No creo que exista una justificación real para haberla tomado. La postura de la Alcaldía fue de miedo. Nadie quiere regresar a marzo o abril, por eso una de las cosas que hago es levantar data real. Que digan que el 95 % de las UCI (unidades de cuidados intensivos) están hoy ocupadas y que por eso nos vamos a morir y toman las medidas, es una mentira. En 2007, cuando hice un internado en la Junta de Beneficencia, teníamos el 85 % de ocupación de las UCI y no había pandemia. Las medidas fueron apresuradas. Hemos estado en diálogo con el Municipio y formamos parte del Comité de Turismo.

¿También afecta que el aforo sea del 50 %?

Sí, la situación es complicada. Las ordenanzas, tanto en Guayaquil como en Samborondón, tienen disposiciones similares y la decisión de la Alcaldía de Guayaquil también afectó a Samborondón. Tenemos la primera afectación del aforo dado por bomberos. Aparte en las ordenanzas se tiene la obligatoriedad de (mantener) distancia entre las mesas y la restricción del número de personas por mesa.

Personaje. Ferrero es la presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas. Miguel Canales / Expreso

¿Cuáles fueron los efectos tras estas disposiciones?

Todas estas medidas adoptadas mandan a la gente a la clandestinidad, a predios privados donde no se puede controlar nada y se fomenta la informalidad. También es un error cerrar el Malecón 2000, que en situaciones normales tiene 19 metros cuadrados por persona. Si tienes cerrados los parques y malecones, ¿a dónde va a ir la gente? Somos el comercio formal que puede estar controlado, podemos colaborar de alguna manera a mitigar la situación para que ellos se enfoquen dónde tienen que ir.

El no tener un plan de acción es lo que a mí me preocupa. Entonces, ¿con base en qué es el termómetro de cerrar o abrir?

¿Cómo hacerlo?

Con un plan de acción, de mitigación. Es más fácil para la empresa privada si tienes un parámetro, así como la semaforización. No tener ese plan claro es lo que, como profesional de la salud, me preocupa. Entonces, ¿con base en qué es el termómetro de cerrar o abrir? Si hablamos de mitigar, más parece que se está buscando un culpable o que se está actuando por si acaso, porque no hay otra razón. ¿Cuál es la diferencia entre ir a un restaurante y movilizarte en un bus, o estar en la fila de CNEL, el SRI, la metrovía? Ojo, si han existido casos de establecimientos que han incumplido las ordenanzas, hay que clausurarlos. Como asociación, estamos de acuerdo con eso: al culpable debe de culparse. Pero no deben pagar justos por pecadores.

Si las medidas se vuelven más restrictivas a puertas de la Navidad, ¿qué pasará con su sector?

Perder 15 días y ser satanizados como el problema y que se fomente el miedo nos ha costado. Este tipo de medidas aniquilaron la Navidad. Hemos tenido ya un 35 % y eso es inamovible.

Las decisiones que se toman sin soporte, sin data o por si acaso, ponen en riesgo más de 700.000 empleos

¿Cuáles han sido los avances logrados con las autoridades?

Me quedo con la tranquilidad de que ha servido dialogar, enseñar y decir que hemos querido ser parte de la solución, haciendo campañas de concienciación, porque la tarea es de todos. Lo puedo hacer con mi sector y generando un compromiso con el Municipio para hacer certificaciones de locales seguros. Ya hubo la propuesta. Hemos tenido desde la semana pasada una disminución del 20 % y en esta vamos por el 30 %. Solo pido claridad para trabajar en equipo y un plan. La información es pública y con el silencio viene la preocupación, porque el día de mañana las decisiones se toman sin soporte, sin data, simplemente por si acaso, lo que pone en riesgo más de 700.000 empleos en Guayas. Esperamos la contestación del trabajo en conjunto en Samborondón que, a partir del próximo martes, prevé llevar a cabo la certificación de locales seguros con el aval de Arcsa. Eso venimos tratando de hacerlo desde junio.

¿Son muchos los afectados en el gremio?

Se ha ido un 30 % pero, a pesar de sonar fuerte, ha sido favorable esa cifra porque se esperaba que se vaya el 70 %. Lo más importante es poner las cosas en claro: ¿cuál es el riesgo real? ¿cuál es el problema real qué ocasionan estas medidas?