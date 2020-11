Guayaquil endurece medidas ante un aumento de contagios

Más medidas. Un incremento sostenido de muertes, ocupación de camas y contagios por COVID-19, llevó a los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal a ordenar nuevas restricciones en Guayaquil para frenar el avance del virus. La decisión fue tomada tras una reunión en la que dieron a conocer nuevas cifras.

Por ejemplo, según los datos del COE, la tasa de incidencia (número de casos) pasó de 1.2 a 1.3, la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pasó del 85 % a 95 % y las de hospitalización, del 35 al 50 % en solo una semana.

“Si se enferman no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Tengan o no tengan dinero no hay camas UCI disponibles”, dijo la alcaldesa Cynthia Viteri antes de informar las nuevas disposiciones.

1. Prohibiciones y cierre

Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y de moderación durante las 24 horas los días jueves, viernes, sábados, domingos y feriados. Quien incumpla será clausurado, advirtió la funcionaria y señaló que estas medidas serán revisadas de acuerdo al informe de la vigilancia epidemiológica.

Además, el Malecón 2.000, del Salado y los parques permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre de este año y el 1 de enero de 2021.

Decesos. El martes 3 de noviembre fallecieron 8 personas por COVID en Guayaquil y en los últimos 28 días han muerto un promedio de seis personas por día, aseguró Viteri.

2. Establecimientos

Los hoteles y salones de eventos solo podrán funcionar con 60 personas y el horario de atención se reduce a las 22:00, sin organización de bailes. El aforo en restaurantes y restobares también baja del 75 % al 50 %. Los teatros se mantienen con el aforo del 30 %.

Sin embargo, algunos trabajadores de restaurantes y bares de la ciudad se sienten desde ya afectados. “El aforo del 50 % está bien, pero me parece desacertada la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas porque representa un ingreso importante, muchas veces más que la comida”, dijo Andrés Damerval, propietario de Coctelería en Español.

Con ese criterio coincidió Marco Hernández, propietario de un local de comidas, quien calificó a la decisión como una afectación que limita el “consumo y las ventas”.

Sauces es el sector que registra una mayor cantidad de contagios de COVID-19, según los datos del Municipio se debe a la realización de fiestas y partidos de fútbol.

3. Centros comerciales

El aforo en estos espacios, al igual que en las jugueterías, será del 50 %. Viteri también prohibió las activaciones temáticas alusivas a la Navidad como, por ejemplo, la tradicional llegada de Papá Noel en helicóptero. Con la misma suerte correrán los eventos programados para las fiestas de fin de año.

Hemos dispuesto junto a @VicenteTaianoEC que se refuercen desde la @ATMGuayaquil, los controles del uso de mascarilla y aforo en la transportación pública en los horarios de 06h00 a 14h00 y de 16h00 a 20h00. #NoTeConfíes, la pandemia aún no termina. https://t.co/V6STVn6pz9 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) November 4, 2020

4. Monigotes

Sin dar más detalles, la alcaldesa aseguró que se ejecutarán reuniones con los artesanos que fabrican los monigotes para tomar medidas en cuanto a la venta de estos muñecos.

Lo que sí adelantó fue que el concurso de monigotes gigantes se hará en una calle donde se ubiquen en un parterre. “No se cerrará y se irá en carro”, precisó. La disposición alcanza a la avenida 6 de Marzo, que tampoco será peatonal.

“Esperaremos en 15 días los resultados del feriado. Se prohíben celebraciones masivas por Navidad”, puntualizó Viteri e hizo énfasis que si suben los casos de COVID-19 en Guayaquil habrá más restricciones.