Nuevas restricciones en Guayaquil por el aumento de casos de COVID

A partir de este 4 de noviembre de 2020 rigen nuevas reglas en Guayaquil, debido a un incremento sostenido de contagios, muertes y ocupación de camas por COVID-19. Así lo confirmó la alcaldesa Cynthia Viteri durante una reunión junto a otros integrantes del COE Cantonal, este miércoles 4 de noviembre.

"Cada persona que tiene COVID puede contagiar a dos personas más; la tasa de transmisión de COVID también subió. De 30 casos sospechosos aumentaron a 50", aseguró Viteri y añadió que la ocupación de camas UCI actualmente es del 95 % y las camas de hospitalización ocupadas es del 50 %.

"Si se enferman no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Tengan o no tengan dinero no hay camas UCI. La semana anterior era el 85 % de ocupación de camas UCI y el 35 % de camas hospitalarias", precisó.

La funcionaria explicó que el sitio donde se registra una mayoría de casos es en Sauces donde, según dijo, hay partidos de fútbol, consumo de bebidas alcohólicas y fiestas.

El día 3 de noviembre fallecieron 8 personas por COVID, y durante los últimos 28 días han muerto un promedio de 6 personas en cada 24 horas. Hemos subido a 1,36 casos confirmados por cada 10.000 habitantes, antes estuvo en 1,1. Pasamos de 30 casos al día a 58 al dia. pic.twitter.com/1TFylou1C0 — Jorge Rodríguez C (@jRodriguezECU) November 4, 2020

Ante ello, dispuso nuevas medidas:

Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas los días jueves, viernes, sábado, domingo y feriados.

Hoteles y salones de eventos solo con 60 personas y el horario de atención se reduce a las 10:00

Suspendidos los eventos masivos por Navidad y Fin de Año

Regular el aforo en centros comerciales y juguetería al 50 %