Cierra el malecón, pero abre Guayarte (y otras decisiones de Viteri en feriado)

Las medidas de bioseguridad para el feriado en Guayaquil dan de qué hablar entre la ciudadanía. Sobre todo por el antecedente y pruebas de que en otros contextos, ajenos al asueto, ha sido imposible controlar el cumplimiento del distanciamiento y cuidados.

Un nuevo informe da cuenta de que el Municipio ha lanzado un ultimátum a los centros comerciales. Los que irrespeten el aforo y los protocolos de bioseguridad, serán sancionados. Además se intensificarán los operativos para verificar el cumplimiento de las medidas.

Otra medida será evitar la transmisión de partidos de fútbol o similares programaciones, ya que puede generar permanente estancia de los visitantes. La entidad especifica que el aforo máximo durante el feriado desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre será máximo del 50 % en los locales.

La alcaldesa ha ratificado el cierre de espacios públicos como malecones y parques estos cuatro días. Guayarte, una plaza ubicada en un espacio público, entre Urdesa y la avenida Carlos Julio Arosemena, pero que tiene locales privados, sí atenderá.

En un comunicado, la administración explica los parámetros.

En redes, la decisión de mantener abierta Guayarte fue comentada por decenas de internautas. "Después se quejan y se preguntan el porqué pierden las elecciones. Incoherencias con el fin de beneficiar solo a su grupo de amigos y socios. Si estamos tan mal, nos cuidamos y cerramos todos y punto", escribió Vinicio Sabando.

El usuario El Imprudente, comentó que lo que se necesita es multas por el no uso de mascarilla. "Todo debe estar abierto, pero para eso haz entender a la gente".

El planificador urbano Luis Alfonso Saltos explicó que esta medida "lo que realmente promueve es la priorización de los espacios privados o concesionados, frente a los espacios públicos.

No hay un plan piloto, un monitoreo, para analizar si las medidas de bioseguridad en el espacio público. Sin embargo, se lo cierra. Cuando el problema es que no se ha trabajado en la educación ciudadana. Europa fue un termómetro que no supimos utilizar.

Luis Alfonso Saltos, planificador.