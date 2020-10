El feriado en vilo, entre el rebrote y la reactivación

Se había dicho que era tiempo de pasar del confinamiento al distanciamiento. Incluso, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha dejado sentado que el encierro debe ser el último recurso, que basta con aplicar las medidas de bioseguridad para evitar contagio y asegurarse así de que la economía de los países se mantenga a flote, pero Ecuador no ha entendido el mensaje y ahora las autoridades dan un paso atrás.

Primero el COE Nacional, con el llamado a que cierren los cementerios (medida acogida por Guayaquil, Durán y Samborondón), y luego la urbe porteña, con la suspensión de toda actividad recreativa en espacios públicos en días de asueto, anunciada por la alcaldesa Cynthia Viteri ayer.

La decisión coincide con un pedido del Colegio de Médicos del Guayas de evitar los viajes masivos en feriado y procurar, mejor, un descanso obligatorio y en casa, pues de acuerdo a la asociación gremial, está comprobado que los repuntes de contagios se dieron después del feriado de agosto y -especialmente- de octubre pasados.

La gente está deseosa de salir a espacios verdes. Las aglomeraciones se pueden controlar con campañas. Richard Dávila, expresidente de Optur.

“La circulación del virus, que estaba entre 1 y 2 % en junio y julio, se incrementó al 18 y 20 % luego de esos feriados, y en ese mismo porcentaje los contagios, aunque no el número de fallecidos. Aunque solo este mes, se registraron cinco médicos fallecidos por COVID-19, por atender enfermos portadores del virus”, explica Francisco Plaza, vocero.

Ese es el argumento de los especialistas para pedir “que se suspenda el feriado, para evitar una gran movilización. Y que en su lugar de declare un descanso en casa, pues mientras la gente se divierte, los médicos están muriendo”.

El 21 de octubre pasado, la alcaldesa Cynthia Viteri reconoció que existe en la urbe un incremento leve de los casos, aunque enfatizó que este no representaba un rebrote de coronavirus.

Ese día endilgó el aumento de contagios al relajamiento en las medidas de bioseguridad y amenazó con que volvería a cerrar esa puerta que se ha abierto con la ciudad en amarillo y ayer lo ha cumplido, con estas nuevas decisiones que se debían discutir en el COE, pero que preocupa a los empresarios del sector turístico, de los más golpeados en la economía por la pandemia.

Así, todas las ciudades del país entran de nuevo en la disyuntiva. En la encrucijada a la que las acerca el virus nuevamente: rebrote o reactivación. Para Richard Dávila, expresidente y miembro activo de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador (Optur), cree que posturas como las de Viteri o el mismo Colegio de Médicos no son justas.

“En lugar de cerrar de nuevo la llave a la reactivación, debería más bien trabajarse en campañas para que use mascarilla o se obligue al lavado de mano. Necesitamos reactivarnos. Tenemos áreas protegidas donde se puede hacer turismo al aire libre. No estamos recibiendo el apoyo del Estado, que parece desconocer que el sector turístico está preparado y exige el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Es decir, proponemos que la gente salga y disfrute, con cuidado”, dice.

En todos los feriados de este año no se va a abrir ningún centro de distracción. Hay feriado y se cierra todo.

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.

Sobre la decisión de Guayaquil, de cerrar todos sus sitios recreativos, cree que se están tomando medidas unilateralmente. “No consultan con los empresarios. La salud es importante, pero también las campañas. Lo más fácil para ellos es cerrar, cuando la mejor seguridad es la prevención”.

El golpe al turismo de recrudecerse las medidas estos días afectaría a unas 3.500 familias de guías a nivel nacional. A eso se suman operadores turísticos, hoteleros, restaurantes... Son cerca de medio millón de plazas de empleo en peligro, apunta Dávila.

En esa línea, el Colegio de Médicos piensa que reactivar la economía representa reactivar el contagio. Y la alcaldesa Cynthia Viteri se suma a esa postura, pero “ese argumento como escudo es blando, cuando se tiene en cuenta que el control del distanciamiento no existe”, critica el activista y líder comunitario Giovanni Burneo, quien planea realizar una feria en un parque de la ciudadela Simón Bolívar el sábado.

La cifra 1.800 operadores turísticos intentan innovar el negocio con viajes dentro del país, para mover la economía.

“Son barbaridades y contradicciones. Hace solo unos días, el Malecón estuvo repleto de personas, aglomeradas para entrar a la Casa del Terror. A eso se suman las metrovías llenas, los buses, la falta de control en la bahía... Hay incongruencia en el discurso”, analiza.

“¿Por qué prohibir ahora cuando todo se ha descuidado siempre? Si nos vamos a poner rigurosos, pongámonos serios, respetemos el aforo en los buses o realicemos una campaña masiva de educación e higiene”, sugiere Burneo.

El médico Francisco Plaza, vocero del Colegio de Médicos, en cambio, dice que hay que comprender que el estilo de vida cambió en pandemia, que ya el mundo no es el mismo, por eso presentó otras medidas que pretende que las autoridades acojan, como prohibir la quema de años viejos y evitar fiestas privadas.

En ese sentido, critica al Ministerio de Salud porque no da “cifras reales”. “El Gobierno no conoce los casos privados, no sabemos cuántas PCR hacen. Es probable que la cifra de hoy (161.635 confirmados) deba multiplicarse por tres, que haya cerca de medio millón de contagios”, recalca, aunque reconoce que la población conoce las normas y no las respeta.