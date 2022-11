La afectación en la facturación de los comercios, principalmente nocturnos, no es un problema exclusivo de Samborondón. En Guayaquil también se organizan para pedir respuestas a las autoridades.

La Asociación de Restaurantes, Organizadores de Catering y Eventos de Guayaquil, y la Cámara de Turismo del Guayas se unen para solicitar la refinanciación de las deudas y la derogatoria del toque de queda.

“Desde los inicios de la medida, las ventas del sector se han reducido del 50 al 70 por ciento, lo cual llevará a la quiebra a muchas empresas del sector, y una potencial pérdida de al menos 15.000 empleos en las siguientes semanas”, escriben en un comunicado los afectados.

Para Fernando Balcón, dueño del restobar El Balcón, en Urdesa, esta situación es peor que la pandemia. “Había restricciones, pero igual la gente cuando podía salía, pero ahora no salen por la delincuencia y las prohibiciones. No he abierto todo noviembre”, se queja.