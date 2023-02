Parterres partidos, jardineras despedazadas, aceras levantadas. Es lo que se observa en áreas verdes de los espacios públicos de diferentes sectores de la ciudad, donde la vegetación crece sin el debido control.

En las avenidas Luis Plaza Dañín, Francisco de Orellana, o Rodolfo Baquerizo Nazur, que recorren por el norte de la urbe, son algunos de los sectores donde se observa esa situación y, en algunos casos, se ha pretendido cortar el mal de raíz, talándolos so pretexto de estar enfermos.

Pero el crecimiento desmesurado, que no solo ha dañado el rostro urbano de la ciudad, también causa molestias en el tránsito peatonal o en bicicleta. “Son años con este problema, pero nunca se le ha prestado atención. ¡No es posible que nuestras autoridades tengan treinta años en el poder y en ningún momento hayan hecho algo!”, reclama Doménica Vallejo, a quien le indigna el quemeimportismo de las autoridades locales frente a esa situación. “Ojalá la siguiente administración tome riendas al asunto”, espera la moradora.

Igual de indignado se muestra el ciudadano Sebastián Orellana. “El Municipio debe invertir más dinero en controlar el crecimiento de árboles en toda la ciudad, no solo en ciertos puntos”, reclama. Considera que se debería recolocar los árboles que han destruido calzadas y colocar unos que no causen el mismo daño o controlar su crecimiento, constantemente.

No es posible que llevemos años con este panorama y no se haga nada. Ojalá que la siguiente administración tome en cuenta este problema y no lo deje de lado.



Doménica Vallejo, ciudadana