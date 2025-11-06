Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Av. Samborondón.
Usuarios también exigen una pronta señalización de la vía.Carlos Pino / EXPRESO

Fiesta en Samborondón: El rol de las redes sociales en la difusión de eventos masivos

Viralización digital convocó a miles en La Puntilla, causando caos y vehicular y provocando una cuantiosa sanción

Una fiesta privada en La Puntilla colapsó la avenida Samborondón el pasado 31 de octubre tras viralizarse en plataformas digitales. La convocatoria masiva online derivó en un embotellamiento de horas, decenas de quejas vecinales y un proceso sancionador municipal que podría alcanzar los $23.500 de multa.

RELACIONADAS

¿Cómo las redes sociales detonaron el caos vial?

El factor determinante para el colapso no fue solo la realización del evento, sino su difusión masiva en redes. Lo que se proyectó como una reunión en una vivienda se transformó en un evento comercial con entrada pagada, violando el uso de suelo residencial. Esta viralización digital atrajo un volumen de vehículos que la infraestructura de La Puntilla no pudo soportar, convirtiendo la avenida principal en un estacionamiento kilométrico.

Shakira en concierto

Shakira en Quito: conoce los 20 cierres viales por conciertos en Olímpico Atahualpa

Leer más

Ante la inmovilidad del tráfico, donde conductores reportaron tardar más de 40 minutos en recorrer un kilómetro, las redes sociales se convirtieron en el único canal de denuncia efectivo.

Usuarios en X (antes Twitter) y TikTok compartieron videos de filas interminables y música a todo volumen, evidenciando que la fiesta parecía más un concierto público.

La indignación vecinal digitalizada forzó una respuesta oficial. Los residentes utilizaron estas vías para reportar el escándalo directamente al Centro de Monitoreo Municipal ante la falta de agentes visibles en el sitio.

¿Cuál es la sanción por la convocatoria viral no autorizada?

La Alcaldía de Samborondón reaccionó tras la presión digital confirmando el inicio de un proceso administrativo.

RELACIONADAS

El expediente abierto contra el propietario del inmueble podría derivar en una multa de hasta 50 salarios básicos unificados (aproximadamente $23.500) por el mal uso del suelo y la realización de actividades comerciales sin permisos en zona residencial. El alcalde Yúnez aseguró que "la ley se cumple y se hará respetar", advirtiendo que no se tolerarán eventos similares en el futuro.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cosecha de aceitunas en Cisjordania: entre ataques israelíes y resistencia palestina

  2. Emelec: Jugadores toman una decisión para el resto de la temporada, pese a la crisis

  3. Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 6 de noviembre

  4. Primer gimnasio UFC en Ecuador: ¿Dónde estará ubicado?

  5. Fiesta en Samborondón: El rol de las redes sociales en la difusión de eventos masivos

LO MÁS VISTO

  1. Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

  2. Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

  3. CNE presenta denuncia electoral contra Christian Zurita y Andrea González: ¿Por qué?

  4. Álvarez defiende inversión de $513.000 en pádel: “No nos llevamos ni un centavo"

  5. Último Mercurio retrógrado del 2025: conoce los signos más afectados este noviembre

Te recomendamos