250 vallas publicitarias ya fueron regularizadas por el Municipio de Guayaquil.Alex Lima

Vallas publicitarias en Guayaquil: solo 250 de 510 cumplen con la normativa municipal

En 10 meses se han emitido 3.671 permisos para la apertura de nuevos negocios, dice el Municipio

Guayaquil mantiene en marcha su plan de control del espacio público. Según el Municipio, se han identificado 510 vallas publicitarias en la ciudad, de las cuales 250 ya fueron regularizadas, mientras que el resto están en proceso de retiro en “estricto apego a los procedimientos legales y técnicos establecidos”, señaló la entidad liderada por Aquiles Álvarez.

Sin embargo, personal de Comunicación confirmó a este Diario que “después del análisis se tomará la decisión”.

Durante los primeros 300 días de 2025, la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública ha impulsado distintas acciones para ordenar el uso de las áreas municipales. Uno de los principales logros, según la institución, corresponde a la tasa de habilitación municipal.

En ese período se han emitido 3.671 permisos para la apertura de nuevos negocios, una cifra que, según el Cabildo, supera los registros históricos y evidencia el dinamismo económico de la ciudad.

Vallas en Guayaquil: en junio se retiraron estructuras

El control de vallas publicitarias ilegales ha sido un tema recurrente en los últimos años. En junio de 2025, durante un operativo, fueron desmontadas tres estructuras instaladas sin autorización, detectándose un perjuicio económico directo por el uso indebido del espacio público.

tasa de habilitacion
En 10 meses se han emitido 3.671 permisos para la apertura de nuevos negocios, asegura el Municipio.Cortesía

Uno de los puntos intervenidos fue el sector de Puerto Santa Ana, en la intersección de Juan Javier Marcos y Aguirre, donde se ejecutó la primera acción.

“De acuerdo con la normativa vigente, colocar elementos publicitarios sin autorización puede acarrear multas de hasta $24.000”, recordaron desde el Municipio.

