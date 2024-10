Feriado: Los balnearios de la Costa, el destino preferido de los guayaquileños

Con motivo del feriado nacional que se celebra del 31 de octubre al 4 de noviembre, decenas de guayaquileños salieron del Puerto Principal con rumbo a varios destinos del país, este 31 de octubre. Los principales destinos que los viajeros prefirieron visitan se concentraron en la Costa.

Destinos frecuentados

EXPRESO acudió a la Terminal Terrestre de Guayaquil para conocer cuáles son los destinos que más captaron la atención de los ciudadanos. Varios optaron por salir hacia Cuenca, otros hacia Baños; sin embargo, los puntos que más repetían y buscaban los viajeros fueron Playas, Salinas y Manta.

De acuerdo con los administradores de varios puestos de boletería del establecimiento, los destinos más solicitados por los usuarios están en la Costa, en Santa Elena y Manabí. El movimiento hacia ciudades de la Sierra también ha sido importante, pero no ha sido el de mayor demanda, aseguraron.

Según las cooperativas, el número de boletos vendidos aumentó en un 60 % en relación a un fin de semana normal, pero fue un poco menor de lo que acostumbran a vender para los feriados.

Las razones para la salida de los viajeros son variadas, pero entre las principales están el ocio y las visitas a familiares. También había personas que salían de Guayaquil para visitar las tumbas de parientes fallecidos.

Es el caso de Rolando Beltrán, quien salió junto a su esposa del Puerto Principal con rumbo a Esmeraldas para visitar la tumba de su madre y pasar tiempo con sus parientes en esta ciudad. “Además de aprovechar el feriado y disfrutar con la familia, también quiero aprovechar para visitar a mi difunta madre. Esta es una costumbre que he mantenido sin falta los últimos 10 años”, relata Beltrán.

Sin embargo, para muchos viajeros, su razón se limitaba a salir de la rutina y alejarse de la inseguridad que ahora caracteriza a Guayaquil.

“Hoy (31 de octubre) harán una mega rodada de motos, y ya la ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad) les dio permiso para ello, en lugar de prohibirlo. Por eso, prefiero salir de mi casa e irme a la Sierra con mis amigos; alquilo una habitación en un hostal y listo, no tendré que soportar tanto ruido, descontrol, calor y hasta el riesgo a ser asaltado en la ciudad, como a diario pasa”, asevera Elián Torres, quien salió junto a otros tres amigos con rumbo a Cuenca.

Alfredo Tenorio, quien también se encontraba haciendo fila en la terminal, salió con su familia con rumbo a Salinas, en Santa Elena, para no pasar encerrados y sin luz en casa. “Quiero al menos llevarlos a comer y quedarnos en la playa, pero no dejar a mis niños y a mi esposa encerrados en casa sin hacer nada, muriéndose de calor porque ni el ventilador pueden encender. Y ya con todos estos cortes, es necesario un descanso mental de toda esta crisis que se vive, porque aunque no parezca, los apagones también nos dejan apagados, tristes por todo lo que pasa en el país y con temor del futuro”, comenta.

Estimación del Municipio

De acuerdo con estimaciones del Municipio, se espera que más de 380 mil personas salgan del Puerto Principal hacia varios destinos del país durante los días de asueto por el feriado del día de los Difuntos.

De este total, el Cabildo prevé que la Terminal Terrestre de Guayaquil reciba un promedio de 340 mil guayaquileños para estas fechas. Mientras que para la Terminal de Pascuales se proyecta un total de 48 mil personas.

Además, se espera que los destinos más frecuentados sean los siguientes: Manta, Milagro, Playas y Babahoyo, desde la terminal de Guayaquil; y Pedro Carbo, Daule y Paján desde las instalaciones de Pascuales.

