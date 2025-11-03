Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

feriado
Terminal Terrestre de Guayaquil movilizó miles de pasajeros.FREDDY RODRIGUEZ

Feriado largo: más de 237.000 personas salieron desde Guayaquil en tres días

Las cifras oficiales confirman una alta movilidad desde la Terminal Terrestre y Pascuales durante el feriado 

El feriado largo de noviembre en Ecuador ha generado una gran movilización desde Guayaquil. Según cifras oficiales de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre de 2025, 237.632 pasajeros salieron hacia distintas provincias del país.

El viernes 31 de octubre se registró la salida de 67.466 pasajeros, el sábado 1 de noviembre fueron 79.634, y el domingo 2 viajaron 51.717 personas. Los destinos más solicitados fueron Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay y Los Ríos.

RELACIONADAS

En la terminal satélite Pascuales, las cifras también fueron elevadas: 10.474 pasajeros el viernes, 16.864 el sábado y 11.477 el domingo. En este caso, los principales destinos fueron Guayas y Manabí.

Autoridades prevén que el flujo se mantenga alto hasta el martes 4 de noviembre, cuando muchos viajeros retornen a la ciudad.  

RELACIONADAS

En total, entre las dos terminales, se movilizaron 237.632 personas, consolidando a Guayaquil como uno de los principales puntos de partida en este feriado.

De acuerdo con una publicación en X de las Terminales Terrestres, en el feriado por la Independencia de Guayaquil, en octubre, 260.894 usuarios llegaron a estos espacios para dirigirse a sus destinos.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Feriado largo: más de 237.000 personas salieron desde Guayaquil en tres días

  2. ¿Por qué Interpol retiró la alerta roja contra el excorreísta Ronny Aleaga?

  3. Voluntarios elevan un salón en El Triunfo

  4. Ecuador: Histórico tercer lugar en el Sudamericano Sub-20 de Atletismo

  5. Exasambleísta correísta y excandidato pelean por seguir en el concurso de fiscal

LO MÁS VISTO

  1. Érika Vélez: A su caída y salida de Master Chef le dieron otro giro

  2. El presidente del IESS, Edgar Lama, embarrado por un caso de conflicto de interés

  3. Daniel Noboa y su idea sobre IESS: ¿camino a salud universal o riesgo para afiliados?

  4. Jóvenes en Acción: Así será la entrega del bono en noviembre de 2025

  5. Yúnez anuncia sanciones en contra de causantes del caos en la avenida Samborondón

Te recomendamos