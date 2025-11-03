Feriado largo: más de 237.000 personas salieron desde Guayaquil en tres días

Las cifras oficiales confirman una alta movilidad desde la Terminal Terrestre y Pascuales durante el feriado

El feriado largo de noviembre en Ecuador ha generado una gran movilización desde Guayaquil. Según cifras oficiales de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre de 2025, 237.632 pasajeros salieron hacia distintas provincias del país.

El viernes 31 de octubre se registró la salida de 67.466 pasajeros, el sábado 1 de noviembre fueron 79.634, y el domingo 2 viajaron 51.717 personas. Los destinos más solicitados fueron Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay y Los Ríos.

En la terminal satélite Pascuales, las cifras también fueron elevadas: 10.474 pasajeros el viernes, 16.864 el sábado y 11.477 el domingo. En este caso, los principales destinos fueron Guayas y Manabí.

Autoridades prevén que el flujo se mantenga alto hasta el martes 4 de noviembre, cuando muchos viajeros retornen a la ciudad.

En total, entre las dos terminales, se movilizaron 237.632 personas, consolidando a Guayaquil como uno de los principales puntos de partida en este feriado.

De acuerdo con una publicación en X de las Terminales Terrestres, en el feriado por la Independencia de Guayaquil, en octubre, 260.894 usuarios llegaron a estos espacios para dirigirse a sus destinos.

