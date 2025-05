Sin especies, cupos ni respuestas: El drama de la falta de cédulas en Guayaquil

Los padres no pueden matricular a sus hijos en el año lectivo escolar, que ya empezó hace una semana; los universitarios no logran ingresar a la universidad ni acceder a su primer empleo; y los adultos mayores temen no ser atendidos en los hospitales públicos de la ciudad. En Guayaquil, no obtener la cédula de identidad se ha convertido en un problema mayor, que ha obligado a los ciudadanos no solo a suspender viajes al extranjero, sino a postergar necesidades tan básicas -y derechos esenciales- como la educación.

“Mi hijo no puede estudiar”: el drama de familias sin cédula



Dulce Arteaga, madre de dos menores del norte de la ciudad, es apenas una de las guayaquileñas que este 13 de mayo llegó a la matriz del Registro Civil, en las calles 9 de Octubre y Pichincha, con la esperanza de obtener el documento de sus hijos. Fue en vano.

“Vine desde Chongón, tomando un bus tras otro, y me voy con las manos vacías. Es la tercera vez que vengo. En marzo pagué por el documento, les tomaron la foto y todo. Me dijeron que vuelva la primera semana de abril, luego la última, y ahora en mayo. He venido cada vez. Y siguen diciéndome que no hay especies, que tampoco hay turnos. Que entienda. ¿Pero cómo hacerlo si no puedo matricularlos? En la escuela me exigen los documentos. No sé qué hacer. Siento rabia e indignación”, se quejó en los exteriores de la institución, donde los usuarios entraban buscando una solución, pero salían frustrados.

Cindy Vera, quien también se encontraba en el lugar, compartió el mismo sentimiento. Su hija tramitó la cédula en abril pasado, pero la respuesta fue la misma: que espere.

Ante la falta del documento, asoman las trabas para ingresar a la U

Me han dicho que tengo cupo para la última semana de agosto. Necesito la cédula, quiero trabajar. No es justo este trato.



Justine Mora



guayaquileña, 18 años

“Mi hija necesita ingresar a la universidad, pero le exigen el documento. Dio el examen, obtuvo el puntaje para estudiar Ingeniería en Sistemas, pero no puede estudiar. No puede, porque el Registro Civil no responde, la tiene esperando y eso ya es doloroso”, sentenció Vera, quien tampoco ha podido inscribir a su hijo menor en el colegio. Los directivos le exigen el documento, pero el turno más próximo -como comprobó EXPRESO- está disponible recién para la tercera o cuarta semana de agosto.

Este 13 de mayo, Dalia González y Stéfano Morán, ambos de 18 años, llegaron al Registro para buscar información sobre cómo obtener la cédula de identidad por primera vez. Les indicaron que debían pagar primero, y luego agendar un turno. El problema: los turnos disponibles están para la última semana de agosto o la primera de septiembre, les dijeron. “¿Qué haré esos cuatro meses? No pude dar el examen de ingreso a la U, quiero trabajar mientras tanto, pero no puedo. En este país no se puede hacer nada sin documentos. No quiero caer en la informalidad, pero me cierran las puertas. Es desesperante. Dicen que no hay especies ni cupos. Que espere. Pero esto no es un favor, es un derecho. Y es un pésimo servicio. Aquí no hay especies, no hay cupos, no hay respuestas”, expresó Morán.

¿Qué dice el Registro Civil al respecto?

Ante esta situación, EXPRESO solicitó al equipo de comunicación del Registro Civil una entrevista con algún directivo para confirmar si efectivamente no hay especies, cuándo estarán disponibles y por qué hay tantas demoras en la entrega de documentos y en la asignación de turnos. Sin embargo, la entidad respondió por la mañana con un comunicado en el que aseguró que “todo opera con normalidad” y “de acuerdo con los tiempos históricos establecidos”.

En el mismo comunicado, la entidad defendió que la atención en sus 224 agencias a escala nacional se mantiene operativa, con 11 servicios y 30 trámites disponibles. Informaron que entre enero y abril de 2025 se entregaron 837.904 cédulas a nivel nacional, y que la alta demanda responde a factores como el proceso electoral, el inicio de clases, la matrícula universitaria y el acuartelamiento.

Hecho. La tarde de este 13 de mayo, el Registro Civil informó que extendió la validez de cédulas caducadas y uso de certificado de identidad para trámites públicos y privados.

Una de las puertas de la matriz del Registro Civil, ubicada en el centro de la ciudad, permaneció cerrada. El pasado lunes 12 de mayo, allí los reclamos se proliferaron. GERARDO MENOSCAL

Una medida paleativa: extender la validez de las cédulas caducadas

Mi sobrina pagó e hizo el trámite en abril y no tiene aún su cédula. Me han dicho que regrese en agosto. Es absurdo.



Nicolasa Vera



ciudadana

Pasado el mediodía, la institución envió otro comunicado, en el que no reconoció oficialmente si la escasez de especies ha afectado la entrega del documento; pero informó que validará temporalmente el uso de cédulas caducadas y certificados digitales como medida de contingencia. Para Melody García, quien en las últimas tres semanas ha acudido entre una y dos veces por semana a la matriz del Registro Civil para confirmar si ya está listo el documento de su hijo, esta es una salida que “alivia momentáneamente la presión ciudadana, pero que no resuelve el fondo del problema”: la falta de capacidad para garantizar un documento básico y obligatorio.

“Mañana (14 de mayo) iré al plantel para ver si es posible inscribir a mi hijo. Espero que así sea. Sería de gran ayuda”, pensó.

🔴ATENCIÓN | El Registro Civil extiende la vigencia de las cédulas caducadas hasta el 23 de junio de 2025. Además, puedes solicitar tu Certificado de Identidad📃.

Esta medida facilita el acceso a trámites públicos y privados.

— Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) May 13, 2025

Esta medida estará vigente hasta el 23 de junio y tiene como objetivo garantizar y agilizar el acceso a trámites y servicios tanto públicos como privados.

Un llamado al Ministerio de Educación

EXPRESO también pidió información al Ministerio de Educación para conocer si, además de la medida impuesta por el Registro Civil, habrá facilidades o más prórrogas para los padres que no han podido matricular a sus hijos por falta de cédula. Hasta el cierre de esta edición, Educación confirmó que estaba tramitando la respuesta, pero no llegó.

Carmen Benavides, otra madre afectada, aseguró que su hijo no podrá estudiar si la cédula no llega hasta agosto. “Me tienen de un lado a otro. Nadie resuelve nada: ni Educación ni el Registro Civil. Mi hijo está en el limbo. Espero esta semana resolver este problema... En Ecuador, las autoridades se burlan de los pobres. No tiene sentido que por falta de planificación hasta la salud esté en juego. No sabemos si con la cédula caducada nos atenderán en los hospitales públicos”, sentenció.

Tramitadores, al acecho una vez más





Pagué, saqué turno y me lo dieron para septiembre. Es hartísimo. Que no hay especias fue lo que dijeron.



Liliana Jaramillo



usuaria afectada

Según denunció ayer la ciudadanía, la presencia de tramitadores en este caso también es común. “Así como pasa con los pasaportes, ellos aparecen para darte los cupos que no encuentras de forma oficial. Los hallas en las redes sociales, por $30 o $60. Estamos rodeados de gente corrupta”, denunció Ramón Galindo, usuario que, pese a las demoras, asegura que rechaza que se haga este “trabajo por la izquierda”.

“Es lo mismo de siempre. ¿Lo sabrá la autoridad?”, cuestionó.

Los adultos mayores, preocupados





Una de las preocupaciones que más percibió EXPRESO ayer fue la que vino de parte de los adultos mayores, quienes, al no hallar un turno para sacar con inmediatez su documento, temen no poder ser atendidos en los hospitales públicos. Si bien el Registro Civil extendió la validez del documento caducado hasta el 23 de junio, les preocupa qué pueda pasar después.

Este diario solicitó información al respecto al IESS, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

