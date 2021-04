Guayaquil: Más de lo mismo con las facturas de energía eléctrica

Parecería que las quejas nunca van a terminar. De hecho, pasa el tiempo y estas se multiplican, mientras la paciencia de los usuarios se acaba. Ellos alegan que les están robando. Piden, otra vez, respuestas a la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, por el valor que les toca pagar en sus planillas.

Las facturas no están infladas, dice Miguel Ordóñez, habitante de la quinta etapa de la Alborada, “están infladísimas”. Él ha pasado de pagar $ 27 a $ 400 en un solo mes. Y no es el único caso, hay quienes reflejan valores que alcanzan miles de dólares.

Desde el año pasado, EXPRESO ha venido publicando esta problemática que, a decir de CNEL, en ese entonces se originó por dos causas: por los usuarios estar más tiempo en casa y ocupar más equipos eléctricos, y el personal de la entidad hacer una mala lectura de los valores . Sin embargo, hace apenas un mes, la problemática salió nuevamente a la luz y al consultar a la institución por ese incremento en los valores, esta defendió que lo que había no era más que incrementos generados, por lo general, por el uso de equipos de climatización, por el calor que normalmente hay entre enero y abril en Guayaquil.

Antecedentes. Esta problemática se da desde antes de la pandemia y no solo en Guayaquil, sino en otros cantones del Guayas y provincias del país.

Pero los usuarios rechazan ese argumento. “Lo que más detesto es que nos traten como tontos. ¿Acaso tenemos 10 aires acondicionados? ¿Qué les pasa? Vivo con mi esposo y mi bebé en Las Orquídeas, en una casa pequeña. Tengo un aire, sí. Pero me sale una factura de $ 470. ¿Es lógico? No. Paren el robo”, dijo indignada Manuela Encalada, usuaria.

“Mi papá paga $ 300 mensuales y este mes la factura fue de $ 1.400. Le dijeron que es porque los que toman la lectura no pudieron ver el medidor. Un aparato que lleva en el mismo lugar 20 años”, se quejó Mónica Merizalde.

Pero entre las denuncias que llegan a EXPRESO (ver detalle adjunto), hay unas cuyos valores no parecerían ser de una vivienda donde habitan apenas cuatro personas, sino todo un equipo de fútbol o hasta los miembros de toda una orquesta.

“Estoy sorprendido porque la factura salió el doble de lo normal, pregunté en Twitter si este incremento en la planilla me está ocurriendo solo a mí y tuve cerca de 500 respuestas. Entre ellas, la de Viviana Lima, quien me contó que de pagar 140 dólares, le llegó una factura por $ 3.783. Ella puso una queja y CNEL le dijo que el medidor está dañado. Sin embargo, este mes le volvió a salir ese monto”, relató a este Diario Carlos Oporto, usuario de CNEL.

La empresa eléctrica en su explicación de por qué está pasando esto, a través de un correo electrónico, repite que por la pandemia se está más en casa y que por el calor se usan más equipos de climatización. Sin embargo, al consultarle sobre los casos específicos, donde la diferencia en el valor a pagar es de miles de dólares; y las investigaciones que están haciendo al respecto para dar solución al problema, simplemente guardan silencio.

Lo que sí señala la entidad es que los usuarios se quejan en las redes sin contactarse con la entidad, para dar su número de contrato o el código único eléctrico y un número telefónico, para poder verificar los datos y dar la explicación a cada caso.

De $ 220 pasé a pagar cerca de $ 650. Me quejé y de CNEL me dijeron que el reclamo estaba en trámite, y que iban a enviar a alguien a revisar el medidor. Eso aún no pasa.

Ronald Montalván,

habitante de Mucho Lote 2

Pero Marisol Paredes, usuaria, cuestiona incluso esto. Asegura que nadie contesta cuando ella quiere poner la queja de que su factura se ha duplicado.

Por su parte, Milton Vargas, quien vive en la ciudadela Huancavilca, se queja de que pagó las facturas en la pandemia y ahora le salió un convenio, cuando aseguró estar al día con los pagos.

Según las cifras de CNEL, este año están recibiendo más reclamos comerciales por facturación. El año pasado de enero a abril fueron 13.810 y este año en el mismo período suman 13.841.

En mi gabinete de belleza, por la pandemia, no vienen los clientes. No he prendido aire, ni las secadoras y, sin embargo, me llegan facturas con valores más altos que antes de 2020.

Sara Viteri,

usuaria

Frente a esos números se puede pensar que aún habría error en la lectura de los medidores. Pero CNEL asegura que existe un mínimo porcentaje de error, en muchos casos derivados por predios que tienen los medidores en el interior, pese a que se les notifica que los muevan para tener facilidades de lectura.

“Eso es mentira. No vienen a leer el medidor, he estado pendiente todos estos días y no vinieron. Me han subido los valores, aun cuando tengo el descuento por discapacidad. Solo puedo pensar que son estafadores. Ya basta, ¿qué hacemos? ¿Dónde esta la Defensoría del Pueblo?”, dijo Martha Cabrera, usuaria.

Para los usuarios no es suficiente la explicación de la empresa. Por ejemplo, Leonidas Plaza aseguró que gradualmente los valores se han ido incrementando y no ha existido entidad alguna que frene la problemática. “Simplemente se van elevando porque no funcionan los “organismos de control”, y los “organismos de defensa del consumidor” son un verdadero desastre. En definitiva, los consumidores no tenemos quién nos respalde...”, lamentó.

Hace 15 días la Asamblea de Usuarios, junto a otra 23 organizaciones comunitarias y sociales de Guayas, presentó un escrito ante la Defensoría del Pueblo para que actúe ante el incremento de las planillas y se espera una respuesta, precisó ayer su presidente Alfredo Carrasco.