Bajo la conmemoración de las fiestas de Independencia de Guayaquil que se llevan a cabo el 9 de Octubre, los habitantes de la ciudad disfrutarán de este feriado con diversas actividades donde destacan la gastronomía, los eventos musicales en vivo y ferias para compartir en familia y amigos.

Este domingo se cumplen 202 años del fin de los lazos coloniales con el Imperio español. Lo bonito de esta fecha es que no solo la celebran los guayaquileños, sino también las personas que llegaron del extranjero y decidieron formar su vida en la Perla del Pacífico, quienes han disfrutado de este acontecimiento como si fuese propio y se han empapado con el pasar de los años de todas las costumbres, tradiciones y frases típicas.

En el caso del chileno René Daniel Sagredo, quien llegó a Guayaquil en dos períodos 2004-2010 y 2017 hasta la fecha, contó a EXPRESO que para el festejo visitará el Malecón Simón Bolívar con su esposa e hija para pasar una tarde con buena música en vivo.

“Me acuerdo tanto que antes venían grupos de salsa, porque acá les gusta mucho y nosotros con mi señora asistíamos a todos esos lugares. Pasear por el Malecón para mí es algo de lo más lindo, llegar hasta arriba del faro y hacer una caminata”.

Por otra parte, el italiano Renzo Stefani, quien llegó hace 11 años, disfruta mucho también de visitar el Malecón, Puerto Santa Ana y el tradicional barrio Las Peñas.

Además, una de las costumbres que ha adaptado como ecuatoriano es su plato de sopa para todos los almuerzos y remojar el arroz en esta. También usar palabras típicas como “chévere”, “bacán”, “man”, “chato”, “camello” y “mande”.

Para el cubano William Pulido Cabrera, la celebración de estas fiestas ha sido diferente, debido a que el trabajo no le ha permitido gozarlas.

Pulido vino a la capital de Guayas también hace 11 años por su padre y desde hace ocho años administra un restaurante cerca del centro comercial Plaza Triángulo, en la avenida Víctor Emilio Estrada, Urdesa.

Teniendo en cuenta que las comidas es lo que más disfrutan los extranjeros en la ciudad, el cubano es amante del churrasco, pollo, caldo de bolas y sancocho de pescado. El único problema es que no le gusta el encebollado.

Puede que Guayaquil no esté pasando por su mejor momento por el tema de la delincuencia e inseguridad, pero eso no será un impedimento para los extranjeros que tienen una identidad y alma ecuatoriana. “Si tuviera la oportunidad de irme a otro destino no lo haría, me acostumbré a vivir en Guayaquil. Llevo once años viviendo aquí, es mi país. Si me llegara a ir extrañaría mucho las amistades y trabajadores, todos acá somos como una familia”, expresó el cubano.