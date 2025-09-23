Explotan un carro en Los Almendros y hay alerta entre los vecinos

Un motorizado colocó el artefacto durante la madrugada. La detonación causó pánico y daños en el sur de Guayaquil

Guayaquil registra una nueva noche de violencia con la detonación de un artefacto en un vehículo estacionado en la ciudadela Los Almendros, al sur. Este incidente, ocurrido la madrugada de este martes 23 de septiembre, es el tercer suceso similar en la ciudad en poco más de una semana, elevando la preocupación ciudadana por la aparente modalidad delictiva.

¿Qué ocurrió exactamente en Los Almendros?

Alrededor de las 04:00, las cámaras de videovigilancia de la ciudadela captaron a un individuo a bordo de una motocicleta. Según las imágenes, el sujeto recorrió el sector varias veces antes de acercarse a un vehículo estacionado y colocar el explosivo, para luego huir a toda velocidad.

Minutos después, una fuerte detonación despertó a los residentes. La onda expansiva destruyó los vidrios de varias viviendas cercanas y afectó parte del cerramiento de una propiedad. Hasta las primeras horas de la mañana, los restos del automotor permanecían en la calzada, evidenciando la magnitud del atentado que, afortunadamente, no dejó víctimas.

Este evento se suma a otros dos ataques de características similares ocurridos la semana pasada, lo que perfila un patrón de violencia que alarma a los guayaquileños: el martes 16 hubo un artefacto que explotó en los exteriores del mercado de Juan Montalvo; y el miércoles 17 un vehículo detonó en los exteriores de una discoteca en el centro.

Aunque las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el móvil del ataque en Los Almendros, fuentes preliminares y comentarios de moradores del sector sugieren que la víctima del atentado estaría siendo objeto de extorsión.

