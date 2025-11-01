Explosivos en Guayaquil: Quién es el hombre detenido con bombas listas para explotar

También tenía un arma de fuego que estaba cargada. Los explosivos fueron desarmados

Un presunto integrante del grupo de delincuencia organizada Los Águilas fue capturado este sábado 1 de noviembre luego de que se lo encontrara con explosivos de alto poder y un arma de fuego en el sector de Montebello, al noroeste de Guayaquil.

Fabricio Encarnación, jefe policial subrogante de la Policía Judicial (PJ) de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) informó que la detención se logró gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicar el inmueble donde se encontraba el aprehendido, quien tiene 25 años de edad y no registra antecedentes judiciales.

El oficial detalló que se encontraron nueve tacos de material explosivo tipo gel, de fabricación industrial, así como nueve cápsulas fulminantes y dos metros de cordón detonante, por lo que el detenido contaba con todo lo necesario para realizar explosiones de grandes dimensiones y potencia.

Estas fueron las bombas que halló la Policía Nacional tras las investigaciones. JOFFRE FLORES

“Sabemos que estos son los elementos básicos que las estructuras criminales están utilizando para intimidar y atentar contra los comerciantes y habitantes del sector que se niegan a pagar extorsiones”, enfatizó Encarnación.

En poder del sujeto también se encontró un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y tres municiones, lo que fue incautado e ingresado como evidencias contra el sospechoso.

Bombas estaban listas para activarse

Durante la rueda de prensa en la que se presentaron los hallazgos, los uniformados encargados del operativo se percataron que dos de los nueve tacos explosivos ya se encontraban armados; es decir, con su respectiva capsula detonante y mecha.

Por ese motivo, se tuvo que evacuar momentáneamente el sitio hasta que un artificiero del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), usando un traje antiexplosivos, desarmó los artefactos detonantes.

“Estos son artefactos explosivos que se utilizan en la minería, debidamente establecida, y pueden causar daños a 500 o 600 metros a la redonda y deben ser manejados con cuidado, no solo por la seguridad de quien los manipula, sino también de quienes están en los alrededores”, advirtió el jefe policial.

