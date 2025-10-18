Explosión de un tanquero en la vía Durán-Tambo alarmó a conductores

La fuerte detonación se registró la mañana de este sábado 18 de octubre frente a un centro comercial

Personal bomberil de Durán apagó las llamas del tanquero, la mañana de este sábado 18 de octubre.

Una fuerte explosión se registró en el kilómetro 3,5 de la vía Durán-Tambo, en la provincia de Guayas, cerca de las 10:30 de este sábado 18 de octubre, provocando alarma entre los conductores que circulaban cerca de esa zona.

Según versiones preliminares, el tanquero estaba estacionado en el tramo de la vía Durán-Tambo con dirección a la avenida Nicolás Lapentti, frente a un centro comercial, cuando se realizaban trabajos de soldadura en la cabina del vehículo.

De pronto, comenzaron a salir llamas de la cabina y segundos después explotó. Varias partes del automotor quedaron esparcidas por la calzada, según muestran videos publicados por ciudadanos en redes sociales.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona para bloquear la vía y constatar la novedad. Una persona resultó herida por este hecho y fue trasladada a una casa de salud, según el sistema integrado de seguridad ECU911.

Al sitio también acudió personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Cuerpo de Bomberos de Durán y Ministerio de Salud Pública (MSP).

#Durán



A través de la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, se alertó sobre un incendio vehicular en la vía Durán - Tambo, frente a Plaza Shiva.



Desde el #ECU911 se coordinó con @BomberosDuran, @PoliciaEcuador, @CTEcuador y @Salud_CZ8 la atención en el sitio.… pic.twitter.com/z3Dd9yffXw — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 18, 2025

Mientras los bomberos realizan tareas de sofocación de llamas y limpieza de los residuos sobre la calzada, la vía está cerrada al tránsito, por lo que se registra una alta congestión vehicular en esa zona pasada las 11:00 de este sábado 18.

Urgente!!!!

Acaba de explotar un tanquero de combustible en Durán, a la altura de plaza Shiva. https://t.co/tcqKrajtMI pic.twitter.com/3AFJ9tDe2T — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 18, 2025

Humberto Plaza, gobernador del Guayas, señaló que la explosión del tanquero fue producto de un "accidente laboral"

La explosión del tanquero se escuchó en varias zonas aledañas, generando preocupación entre la ciudadanía, luego de que el martes 14 un coche bomba estalló en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, una zona de alto movimiento comercial.

Este hecho, ocurrido en el Puerto Principal, fue catalogado como un atentado terrorista por las autoridades locales y movilizó a varias unidades de la fuerza pública ecuatoriana, así como a personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), para realizar pericias que permitan identificar a los responsables.

En el atentado ocurrido en la avenida Joaquín Orrantia murió un taxista que se encontraba cerca del lugar, mientras que otras 26 personas resultaron heridas y se reportaron cuantiosos daños materiales en edificaciones cercanas.

