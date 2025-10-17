Ataque en Guayaquil: Comercio intenta reanudarse, pero el eco de la explosión sigue

El miedo aún recorre oficinas y negocios cerca del sitio del atentado con coche bomba, cometido el 14 de octubre

Tras más de dos días de cierre, la avenida Joaquín Orrantia fue reabierta al tránsito vehicular y peatonal después del mediodía de este 17 de octubre.

No todas las actividades han retomado su ritmo habitual luego del atentado ocurrido, el pasado martes 14 de octubre, en las inmediaciones del edificio 100 Business Plaza, ubicado en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de la ciudad. Algunas de ellas aún están a la espera de reactivarse.

Alejandra German, quien labora en una de las oficinas del centro comercial situado en la acera paralela al sitio donde explotó el carro bomba, dijo que aún no puede regresar a trabajar de manera presencial, pues algunas ventanas, lámparas, planchas de tumbado, cuadros y otros accesorios de decoración se encuentran en mal estado.

“¿Puede creer que un pedazo del carro voló al cuarto piso, donde nos ubicamos? Quedó incrustado en el techo de la recepción. Además todas las ventanas están ‘tomadas’ (bloqueadas) por la onda expansiva. El departamento de Riesgos del centro comercial ya evaluó y ahorita tenemos planchas de policarbonato para cubrir”, explicó.

A pesar del momento trágico al que estuvieron expuestos, German aseveró no sentir miedo, pues cree que la vigilancia aumentará en el mall y sus alrededores. “Todos los protocolos de seguridad están activados”.

Tránsito reabierto en la avenida Joaquín Orrantia

Este último detalle fue corroborado por EXPRESO: los vehículos que ingresaban al centro comercial eran revisados minuciosamente. El sector, habilitado al mediodía de este viernes 17 de octubre al tránsito vehicular y peatonal, parecía ser el escenario de un día normal de trabajo.

Personas salían de los edificios contiguos al inmueble perjudicado, mientras que familias caminaban en dirección a la plaza comercial y otros tomaban taxis al pie de la misma. Sin embargo, un vendedor ambulante dijo que “no todo está normal”.

“Yo apenas he vendido tres botellas de agua en toda la mañana. Creo que tomará un mes para que los ciudadanos pierdan el miedo y regresen confiadamente”, indicó.

“Es cierto que hay que tener cuidado, pero es muy poco probable (otro atentado). Aquí veo una unidad móvil de la Policía y ya con eso basta”, indicó otro ciudadano, quien acude con frecuencia a un gimnasio del centro comercial.

