Guayaquil: Exdirectores municipales constan en nómina con otros cargos

La nueva nómina municipal incluye a algunos antiguos directores, pero con otros cargos. Se trata de aquellos que venían desde la administración de Jaime Nebot y que, o se acogieron a la jubilación o fueron suplidos por sangre nueva en la gestión de Cynthia Viteri.

Cuando entró a la Alcaldía, Viteri aseguró que mantendría al equipo, pero a lo largo de los últimos dos años hubo una serie de cambios de cabeza en los principales departamentos del gobierno local.

Lo que nadie advirtió hasta hoy es que algunos de esos funcionarios que dejaron el cargo siguen dentro de la estructura de la entidad, a veces, con trabajos similares al que tenían y en nómina, y otras solo como colaboradores externos del Municipio o de alguna entidad pública del gobierno local, que no aparecen en la lista de Transparencia, pero que suelen brindar asesorías.

Antecedente Jaime Nebot hacía énfasis durante su administración en la necesidad de no inflar la nómina municipal, para optimizar los recursos del Cabildo.

En la primera clasificación, directores que siguen en nómina con otros cargos, está Melvin Hoyos. Dejó el cargo de director de Cultura y Promoción Cívica en octubre y ahora consta como director de Unidad de Coordinación, un puesto creado para él, con sueldo de 4.508 dólares que el Municipio no ha sabido justificar.

En enero del año pasado, una investigación de Diario EXPRESO develó que la nómina municipal cerró el 2019 con seis millones más en gasto por sueldos que en el último período de Jaime Nebot. Así, en 2018, con $ 46 millones por ese concepto, el Cabildo tenía 4.170 trabajadores en su nómina; en 2019, $ 52 millones con 4.399 colaboradores, y el 2020 se cerró en $ 49,2 millones distribuidos en 3.975 empleados.

Ese trabajo periodístico permitió descubrir algunos cargos duplicados con sueldos similares al de Hoyos. Constan coordinaciones, jefaturas y secretarías en la lista. Un mecanismo constante en el Municipio cuando se analizan casos como el de Hoyos, que no es el único.

Cumplí. Hoy veo cómo sacan del Municipio a gente muy valiosa. No es sufrir por lo que no me corresponde. Me duele. Era un equipo que sabía de Obras Públicas.

Jorge Berrezueta, exdirector de Obras Públicas del Municipio