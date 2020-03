Estudiantes de Medicina, sin tutores para titulación

Para los estudiantes de la promoción 134 (la última modalidad anual) y de la 135 (primera modalidad semestral) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, el viacrucis no termina. El año pasado, por esta época, estaban protestando en las calles por la falta de plazas para el internado rotativo en los hospitales públicos. Hoy, lo hacen por la demora en la asignación de tutores para el proceso de titulación que debió empezar en noviembre de 2019 para culminar entre abril y mayo de este año.

Este es el resultado de una mala planificación que se viene arrastrando desde el año pasado. Las autoridades debieron prever con tiempo este problema para evitar contratiempos.

Edwin García

Interno rotativo del hospital del IESS de Ambato



Durante la mañana y tarde de este lunes, un grupo de estudiantes se concentró en las afueras de las ventanillas donde se realizan las gestiones para la titulación. Lo hicieron para pedir la asignación de un tutor que guíe el proyecto que les servirá para graduarse y posteriormente realizar el año de Medicina Rural para ejercer profesionalmente de manera formal.

Según los demandantes, son cerca de 1.000 los perjudicados por la demora en la asignación de docentes calificados para esta tarea. No obstante, voceros de la alma mater aseguran que son 301 alumnos que aún no cuentan con un tutor. Además, informaron que se reprogramará el calendario y se hará las respectivas asignaciones.

Entre el 5 de noviembre y 6 de diciembre del año pasado, los estudiantes cumplieron con el registro de los temas en el módulo informático de titulación, de acuerdo con el cronograma elaborado por las autoridades académicas de la Universidad de Guayaquil.

Me asignaron como tutor a un cirujano plástico, cuando mi proyecto de titulación está relacionado con pediatría. Supongo que por eso el docente se excusó de ser mi guía.

Martha Estupiñán

Interna rotativa del hospital Guayaquil



Paralelamente se les debió asignar tutores, quienes del 2 al 8 de marzo tenían que ingresar las calificaciones de los proyectos y dar a conocer los nombres de quienes realizarían la tarea de revisión.

“A muchos no nos asignaron tutores en la fecha establecida, a pesar de los constantes reclamos que hicimos. Recién la semana pasada, a unos pocos compañeros le notificaron los nombres de sus profesores guías, pero cuando los fuimos a buscar nos llevamos la ingrata sorpresa de que estos ya no trabajaban en la universidad porque se habían jubilado, mientras que otros se habían excusado por no cumplir con el perfil para estas tareas”, narra con indignación Alicia Petroff, una de los estudiantes perjudicados, que actualmente realiza su internado rotativo en el hospital del Guasmo Sur.

Ella al igual que sus otros compañeros están preocupados porque ya feneció la fecha para subir la calificación de los trabajos. “Pero, ¿cómo pretendían que podíamos elaborar un proyecto de graduación sin la ayuda de un docente guía. O peor aún, insinuar que podíamos desarrollar un trabajo tan importante de un día para otro”, cuestionó la estudiante, quien tuvo que pedir permiso en el hospital para tramitar en la universidad una salida al problema.

Ojalá este problema no nos haga atrasar nuestra formación como médicos. Nosotros estamos siendo perjudicados y las autoridades deben buscar una solución.



Juan Avilés

Interno rotativo del hospital del Guasmo Sur



Alicia no es la única preocupada. También lo está Edwin García, quien realiza su internado rotativo en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato, y tuvo que viajar hasta Guayaquil para conocer cuál será su tutor, ya que el asignado en enero pasado renunció a estas tareas. “No pude avanzar mucho con mi trabajo, ya que el docente guía no manejaba bien el tema que yo estaba desarrollando. ¿Cómo pueden poner a alguien a dirigir algo que no conoce?”, preguntó, al explicar que el tiempo pasa y que su temor es no poder lograr su objetivo en los tiempos establecidos por la alma mater.

Durante la mañana y tarde los futuros médicos realizaban trámites para que se les asignen tutores. Christian Vásconez / EXPRESO

Edwin lamenta formar parte del grupo de estudiantes de experimento para la universidad, ya que el año pasado tuvieron problemas con las plazas para el internado rotativo y ahora está en peligro su proceso de titulación. “Ojalá no tengamos problemas para graduarnos y para desarrollar el año de medicina rural”, enfatizó.

Martha Estupiñán, otra estudiante afectada, cree que la universidad no cuenta con el número suficiente de tutores, por eso asignan esta tarea a docentes que no tienen el perfil ni la experiencia para guiar tesis de temas específicos. A la final, ellos terminan renunciando, haciéndole un daño tremendo al estudiante que necesita desarrollar su trabajo para continuar con su proceso de formación”, añade la futura médica, cuyo tutor asignado ya no pertenece a esta unidad académica, debido a que está jubilado.

Los estudiantes advierten con iniciar acciones legales en contra de la universidad “por la mala planificación académica que ha sido el denominador común en los últimos años”.

Recuerdan que ya lo hicieron el año pasado y la justicia les dio la razón. Ahora esperan hacer lo mismo para que no se perjudique su graduación.

ACADEMIA: 'LA ENTIDAD SÍ CUENTA CON TUTORES'

Voceros de la Universidad de Guayaquil aseguran que a la institución no le faltan tutores (docentes calificados). “Simplemente no se ha hecho la asignación respectiva que será resuelta en las próxima horas”, respondieron a una consulta de Diario EXPRESO.

Indicaron que este problema se origina por varios aspectos, entre ellos mencionan el que los estudiantes pedían cambio de tutor, a la mala planificación de administraciones anteriores que hizo que se juntaran dos promociones. A ello se suma que algunos profesores se acogieron a la jubilación y otros no cumplían con el perfil requerido para este tipo de trabajo.