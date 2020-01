La Universidad de Guayaquil gestiona la entrega de títulos represados de Jurisprudencia

La Universidad de Guayaquil gestiona la entrega de títulos represados de 118 estudiantes que han cumplido su malla curricular desde le 2018, en la Facultad de Jurisprudencia.

Roberto Passalaigue, rector de la alma máter y presidente de la Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional (CIFI), explicó que estos documentos no han sido entregados por incumplimiento de procesos administrativos ocasionados por las autoridades anteriores.

Entre esos incumplimientos mencionó la falta de registro de notas, ausencia física de las actas firmadas que han sido sustraías de la mencionada facultad, certificados de prácticas preprofesionales y de papeles de vinculación con la comunidad, lo cual impide que los estudiantes puedan sustentar su récord académico.

Reconoció que la cifra asciende a 273 estudiantes, correspondiente al I ciclo académico 2019-2020. No obstante, aseguró que la CIFI, junto a los directivos de la facultad, se encuentra trabajando para reconstruir el archivo.

Actualmente 118 estudiantes ya están dentro del proceso de emisión de títulos, los cuales serán notificados oportunamente en los próximos días. Mientras que los 155 estudiantes restantes están en proceso de verificación y comprobación por parte de la Facultad de Jurisprudencia.

El rector denunció que carece de un sistema adecuado de información y procesos. Según él, se actuó de acuerdo a necesidades e intereses de las autoridades de ese entonces.

Las quejas de los estudiantes llegó hasta las Defensoría del Pueblo, donde los afectados pidieron la conformación de una comisión técnica que revise las irregularidades dentro de la facultad.

Los denunciantes aseguran ser graduados en 2018, todos los de abril 2019 y de la última promoción, de septiembre de 2019.

Una de ellas es Nadia Checa, de 26 años, quien en diciembre de 2018 debía recibir el título de abogada. “Cumplo con todo tengo el certificado del Consejo de la Judicatura por haber cumplido las horas preprofesionales, pero aún no recibo mi título”, indica, al señalar que esta situación le ha originado problemas, especialmente para conseguir un trabajo dentro de su rama de estudios.

Los mismo dice Patrick González, quien se graduó en el periodo 2019. “Se me han presentado muchas oportunidades, pero por la falta del título no he podido acceder a ellas”, señala algo abrumada.