Estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil no tienen tutores para titulación

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, realizó una protesta, este lunes 9 de marzo, en los exteriores de esta unidad académica, debido a que no cuentan con tutores que guíen su trabajo de titulación.

El proceso de titulación debió empezar en noviembre pasado, para que culmine en abril con la sustentación de los trabajos que les impedirá graduarse. Luego de ello deberán cumplir el año de salud rural en los hospitales públicos, que les abrirá las puertas para ejercer la profesión de médicos, de forma oficial.

No obstante, los estudiantes aseguran que a muchos de ellos recién le asignaron tutores la semana pasada, lo que ha impedido desarrollar su trabajo en los tiempos previstos en el cronograma elaborado por las autoridades académicas de la alma máter, que señala que el ingreso de calificaciones debió darse hasta el 8 de marzo, fecha que ya feneció.

En las ventanillas de Facultad de Medicina, los estudiantes realizan una serie de gestiones con el fin de pedir más tiempo para este proceso.

“No es justo que por culpa de una mala planificación de las autoridades, los estudiantes salgamos perjudicados”, indica Alicia Petroff, una de los estudiantes que actualmente realiza su internado rotativo en el Hospital del Guasmo Sur.

Ella señaló que aproximadamente 1.000 compañeros tienen este problema que les impedirá graduarse.

“La universidad no cuenta con el número suficiente de tutores, por eso asigna esta tarea a docentes que no tienen el perfil ni la experiencia para guiar tesis de temas específicos. A la final, ellos terminan renunciando, haciéndole un daño al estudiante que necesita desarrollar su trabajo para continuar con su proceso de formación”, añade Martha Estupiñán, cuyo tutor asignado ya no pertenece a esta unidad académica, debido a que se jubiló.

Edwin García, otro estudiante perjudicado y que actualmente realiza su internado rotativo en el Hospital el IESS de Ambato, recuerda que quienes se encuentran en esta situación son los alumnos de la promoción 134 (la última modalidad anual) y de la promoción 135 (primera modalidad semestral) que coincidieron en la culminación de sus materias e ingresaron al año de internado en mayo de 2019, luego de una jornada de protesta que desarrollaron durante varias semanas, por la falta de plazas en los centros de salud.

“Nosotros somos los estudiantes de experimentos de la universidad. El año pasado tuvimos problemas con las plazas para el internado rotativo y ahora está peligrando nuestro proceso de titulación. Ojalá no tengamos problemas para graduarnos y para desarrollar el año de medicina rural”, enfatizó.

Las autoridades de la Universidad de Guayaquil se mantienen reunidas para buscar solución a esta situación. Según ellos, son 300 los estudiantes que tendrían este problema y no 1.000 como aseguran los perjudicados.