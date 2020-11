Estudiantes de enfermería reclaman plazas para realizar el internado rotativo

Un grupo de estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad de Guayaquil, se apostó este jueves 12 de noviembre en los exteriores de la institución para exigir una plaza para realizar el internado rotativo.

Un grupo de egresados de Jurisprudencia reclama sus títulos Leer más

Los manifestantes aseguran haber completado la malla curricular. A pesar de que sus nombres aparecieron en un listado para el sorteo de cupos para el internado rotativo, fueron eliminado dejándolos fuera del proceso que se realizó en septiembre pasado.

“Nos dicen que nos faltan documentos, pero no precisan cuáles son estos. Prácticamente es un año perdido que tenemos, a pasar de haber cumplido con todos los requisitos para realizar las prácticas hospitalarias”, lamentó Daisy Soriano, mientras sostenía en sus manos un cartel con mensajes alusivos a la protesta.

Los manifestantes se apostaron en la avenida Delta y obstaculizaron el paso de los automotores. Martha Torres / EXPRESO

Según Soriano, hay 120 estudiantes que atraviesan este problema por varias situaciones que aduce la universidad.

Aldo Maino: “El interés por las carreras técnicas y tecnológicas está hoy en el 98 %” Leer más

Una de ellas es no tener el puntaje del Examen Nacional de Educación Superior (ENES) que desde el 2012 hasta el 2017 se receptó para ingresar a la universidad. “Cómo es posible que a estas alturas, cuando ya estamos por terminar la carrera, se nos pida este papel que en la época en que nos matriculamos aún no estaba vigente”, menciona Sandy Herrera, representante de los estudiantes.

Pero en la protesta también había un grupo de estudiantes que ya ha realizado el internado rotativo, pero no puede sustentar la tesis por algún documento que no aparece en la secretaría de la unidad académica y que se lo están exigiendo.

Pedido Los demandantes son estudiantes de la promoción 2019-2020 que por varios motivos no pueden continuar con su proceso de formación.

“Hemos hecho consultas en línea para que nos digan cuáles son esos papeles que nos faltan, pero no recibimos ninguna respuesta”, manifiesta otra estudiante que se siente perjudicada y que prefiere mantener su nombre en reserva.

Proyectos que aporten a la lucha contra la COVID-19 se financiarán con $ 750.000 Leer más

“Se están vulnerando nuestros derechos al impedirnos culminar nuestros estudios”, manifiesta Soriano.

En cambio, el problema de Evelyn Navas, es diferente. Ella estudiaba en la Universidad Estatal de Manabí y fue transferida hace dos años. “Para ingresar a la Universidad de Guayaquil tuve que presentar todos los documentos en regla, pero ahora me dicen que estos no aparecen. Lastimosamente este sucede cuando estoy a un paso de graduarme. No es gusto”, agrega.

Los ánimos de los perjudicados se caldearon y decidieron llevar la protesta a la calle. Cerraron por unos minutos la avenida Delta y obstaculizaron el tránsito vehicular.

Miembro se la Policía tuvieron que intervenir para poner orden. Los estudiantes señalaron que repetirán esta jornada de protesta hasta obtener una respuesta de las autoridades universitarias.