Aldo Maino: “El interés por las carreras técnicas y tecnológicas está hoy en el 98 %”

EL CONTEXTO

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), realizó la segunda etapa de postulación para acceder a cupos en universidades e institutos tecnológicos. El 14 y 15 de noviembre los aspirantes deberán aceptar o rechazar la plaza asignada. Hay 310 carreras que se ofertan en este periodo académico.

El subsecretario general de educación superior de la Senescyt asegura que, a diferencia de hace dos años, hoy las carreras técnicas y tecnológicas son más atractivas para los jóvenes, por el menor tiempo de estudios, por la inserción laboral rápida y porque desde el 2019 los títulos que ofrecen los institutos son de tercer nivel.

¿Cuáles son los resultados del nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior, que se tomó en septiembre pasado y que reemplazó al Ser Bachiller?

Son satisfactorios considerando que fue una prueba que se la tomó ciento por ciento en línea, por la pandemia. Se ha registrado un ligero incremento en el promedio. De las 163.000 personas que la rindieron, la mitad obtuvo más de 700 puntos sobre 1.000. De ellos, alrededor del 10 % tuvo de 800 a 900 y un 5 %, de 900 a 1 000. Un 45 % obtuvo un puntaje que bordea entre 600 y 700 puntos. Pero el proceso de postulación sigue de la misma manera, con mejores oportunidades para los estudiantes que eligen la carrera para la que tienen vocación, dependiendo del puntaje y cupos que se oferten.

¿Cuántos han optado por la educación técnica y tecnológica?

Se registra un repunte en la demanda de carreras técnicas y tecnológicas. En el 2012 la aceptación era del 18 % y al 2020 está al 98 %. Ha subido casi al 100 % el interés. Hasta hace dos años existía un número de cupos que no se lograba entregar. Hoy se acaban todos.

Para elegir una carrera, el joven debe realinearse a su realidad académica y georreferencial.



¿Esto significa que ya son atractivas para los jóvenes?

Más jóvenes las ven como alternativa por el menor tiempo de estudios. En una carrera técnica o tecnológica se gradúa en tres años, mientras que en una ingeniería o licenciatura se toman seis y cinco, respectivamente. Asimismo, el nivel de inserción laboral es rápida; y como ahora es un título de tercer nivel estamos notando que existe mayor atracción por estas.

¿Cuáles son las carreras que tienen mayor aceptación?

Hay una oferta bastante variada. En áreas que requieren mucha practicidad y técnica, como por ejemplo el de mecánica y electromecánica; también tienen acogida aquellas de las áreas de ciencias sociales: como administración, tributación y turismo.

Pero las carreras tradicionales siguen siendo las primeras opciones de ellos, ¿por qué?

Es un tema de costumbre, es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Requiere de un trabajo conjunto entre la educación superior y media, a través de los Departamentos de Consejería Estudiantil que deben guiar a los alumnos con mejores test vocacionales previos a los procesos de postulación.

La pandemia transformó las clases presenciales en virtuales y ello ha originado problemas a quienes no tienen conectividad. ¿A nivel de educación superior cómo se ha enfrentado esta situación?

Ha sido un desafío enorme no solo para los estudiantes, sino para la academia y planta docente. Las clases han continuado porque los alumnos han logrado conectarse en una gran mayoría; los que han tenido inconvenientes los han solucionado porque la institución les dio alguna posibilidad de hacerlo, o ellos por su cuenta la buscaron.

¿Se sabe cuántos estudiantes no tienen conectividad?

Una encuesta determinó que un 30 % de los estudiantes del sistema de educación superior pública tenía problema de conectividad. Sin embargo, haciendo un seguimiento con las universidades e institutos tecnológicos, hemos constatado que todos han podido conectarse a través de sistemas ofrecidos por la Senescyt, de su misma universidad o de planes de telefonía celular. Se ha logrado salvar hasta el 30 % que había indicado sobre posibles problemas por falta de internet o equipos. En el sector público hay alrededor de 350.000 estudiantes, una cantidad similar suma el sector privado.

Hay que garantizar a los estudiantes la libertad para escoger la cerrera que ellos quieran. Esa es su decisión.

¿Cuál es el porcentaje de deserción en el sistema educativo superior?

Estadísticamente podría haber hoy una deserción de hasta un 10 % dependiendo de la institución y carrera de estudio. Puede ser una deserción natural que está relacionada con la movilización de un lugar a otro (provincias, cantones u otros países) y la no natural que se da por enfermedad, calamidades domésticas, etc. Hay estudiantes que se retiran de manera provisional y otros de forma definitiva.

¿Cuál es el porcentaje de acceso a la universidad?

Está en el 60 %. Este año se incrementó en 14 % el número de cupos; es decir, de 93.000 pasó a 105.000. El semestre pasado aumentó en el 26 %. Estos incrementos han dado más espacios en la educación superior y por ello se ha podido asignar más plazas.

La brecha entre el número de cupos y postulantes sigue siendo alta, está en un 40 %....

La demanda supera la oferta. Se ha trabajado mucho para poder aumentar el número de cupos; sin embargo, habrá estudiantes que no lograrán ingresar al sistema ahora. Pero ello no significa que no podrán hacerlo nunca. Ellos pueden seguir participando en los procesos posteriores. La salida apropiada a esta situación es seguir aumentando el número de cupos.

¿Cómo hacer para que las universidades den más cupos en cada periodo académico?

Hay universidades que han aumentado sus plazas a través de una eficientización de recursos que lo han enfocado hacia los estudiantes. A ello se suma la estrategia de sumar más ofertas en carreras en línea, a través de convenios con las instituciones de educación superior. Las universidades, dentro de su autonomía, son las responsables de administrar los recursos que reciben del Estado, y dependiendo de la eficiencia o no en que lo hagan podrán elevar su oferta.

¿Cómo esperar que las instituciones pueden hacerlo, cuando han sufrido un recorte presupuestario?

Las universidades han demostrado que a pesar de esta reducción en su presupuesto anual han podido operar y administrar el dinero de manera oportuna y eficaz. De poder se puede.