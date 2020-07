La plaza universitaria que apunta a rescatar la historia de los movimientos políticos

La noche del pasado 30 de julio, la Plazoleta de la Revolución fue inaugurada en la Universidad de Guayaquil, tal como estaba previsto.

Roberto Passailaigue, rector de la institución y presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil (CIFI-UG), presidió el acto que se llevó a cabo en el espacio, donde se exhiben ya las estatuas de Salvador Allende, ex presidente de Chile; Ricardo Jarrín, activista de izquierda, y el busto de Rafael Brito Mendoza ex presidente de la ASO Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas del centro de estudios . Todas, hasta ahora, se encontraban dispersas en diferentes espacios del recinto universitario, y no estaban bien ubicadas.

Según lo publicó EXPRESO hace meses atrás, precisamente la estatua de Allende ocupaba la mitad de la vía pública y estaba rodeada de comerciantes ambulantes, lo que dificultaba el paso a los estudiantes y maestros.

Hecho. La plaza está ubicada junto a la Facultad de Filosofía y Letras. Cortesía

Passailaigue estuvo acompañado de los miembros CIFI-UG de Investigación, Jurídico, 17 decanos y un reducido número de invitados, los que portaron mascarillas y guardaron el distanciamiento respectivo, como medidas de prevención por la emergencia sanitaria.

En el discurso el rector, quien en varias ocasiones ha asegurado que la construcción responde a un “homenaje a los personajes que han hecho historia dentro de la tendencia ideológica de izquierda”; destacó el interés de rescatar la historia de los movimientos políticos socialistas, que han tenido su influencia en Latinoamérica y el mundo.

Este es un tributo a aquellas personas que con una ideología han pensado que a través de las armas o actos de izquierda pueden cambiar al mundo. Roberto Passailaigue,

​rector de la Universidad de Guayaquil

Para estudiantes, como Ana María Valenzuela y Yolanda Palacios, el lugar además de rendir homenaje a personajes reconocidos a nivel nacional y en la región, refleja el inicio de tener un campus más ordenado.

