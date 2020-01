A la espera de la obra prometida

Pese a que las quejas han sido constantes y las protestas públicas cada vez más continuas, los habitantes del plan habitacional Mucho Lote 2, donde habitan alrededor de 9.000 familias y hay más de 200 negocios, dicen sentirse ignorados y hasta burlados.

El tan ansiado malecón lineal, una obra que fue promocionada desde que el complejo empezó a tomar forma hace más de nueve años aún no se construye. Y los residentes, desesperados, denuncian que en aquel lugar, donde debió estar ya levantado un muelle y hasta una pista de trote; no haya más que un camino de cemento bastante oscuro, sin barandas ni miradores, y rodeado de maleza.

"Esta podría ser la obra más bonita de la ciudadela, de hecho salí de Sauces para estar en un entorno más amigable y sano. Me vi leyendo por las tardes un libro a orillas del río Daule (donde debería estar el malecón). Sin embargo, por el descuido y la falta de iluminación en el área, no salgo ni a caminar con mis perros. A algunos vecinos allí les han robado", se queja Magdalena Cervantes, residente de Paraíso del Río, una de las once etapas del complejo.

Las familias piden la transformación del sitio para visitarlo con más frecuencia y sin miedo. Valentina Encalada

En el espacio, cuya extensión de un kilómetro y medio , vecinos como Carmen Yance, han sido testigos de algunos atracos. "Se han querido llevar hasta las volquetas, lo he visto...", agrega, al mencionar que está cansada además de que, cada vez con más frecuencia, se observe -entre los matorrales- a personas consumiendo alcohol o drogas.

Yance asegura que jamás pensó vivir así: atemorizada. Más aún cuando el sitio, por los árboles que lo integran, sirve de refugio para garzas y otros tipos de aves. "El ambiente podría ser perfecto. Podría, siempre que exista atención por parte de las autoridades, pero no es el caso".

Aves, como la de la imagen, se observan todo el tiempo a orillas del río Daule. Valentina Encalada

Para el presidente del comité pro mejoras de Mucho Lote 2, Antonio Barco, teniendo en cuenta esta situación, el Cabildo debería priorizar su intervención en la zona. "El año pasado nos visitó personal municipal, en tres ocasiones, para agilizar el proceso, pero no se ha concretado nada, se habla solo de anteproyectos de los que no existen detalles establecidos ni fechas. No se ha avanzado con nada", lamenta, al señalar que más de un residente se siente "lastimosamente engañado", puesto que decidieron adquirir allí una vivienda, precisamente porque el plus era el malecón.

Los presidentes de las once etapas se reúnen semanalmente, desde noviembre, para crear un plan que logre agilitar la obra. CHRISTIAN VASCONEZ

Entre los residentes, quienes consideran necesario que el área de 1 kilómetro y medio de extensión permanezca iluminada con luces tipo led o hasta con faroles que permitan darle más vida al entorno, existe también el malestar de que el Cabildo esté trabajando ya en un nuevo plan habitacional (en otro sector), aún cuando este no está terminado.

En la sesión ordinaria del 26 de diciembre de 2019, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad el plano urbanístico Lotes con Servicios Básicos Mínimos Mi Lote 3, que se desarrollará en el sector contiguo al actual Mi Lote 1 y 2, en la vía a Daule; y estará integrado por 5.000 lotes.

"La alcaldesa Cynthia Viteri ha dicho que quiere paliar el déficit habitacional de la ciudad y está bien, pero debe cumplir primero con las deudas pendientes, así sean en otros barrios. La ejecución del malecón lineal no cuesta un dineral. Hay que tener palabra, si el exalcalde Jaime Nebot no cumplió, entonces que ella lo haga", exige Narcisa Montenegro, quien vive en el sector hace cinco años.

Para los residentes, el hecho de potenciar el área incluso convertiría a Mucho Lote 2 en un punto turístico. Si colocan banquetas, mesas con parasoles, pequeñas islas de madera donde se venda comida por las noches, y hasta se le da vida al río usando lanchas para transportarse o hacer paseos; las familias -y no solo del vecindario, dice Yance- lo recorrerían todo el tiempo.

Las riberas del Daule, por falta de cuidado y vigilancia, corren el

riesgo de dañarse y perderse. Ana María Coello, residente

"Ya no tendríamos más un sitio abandonado. Habría vida, niños jugando, vecinos compartiendo. Habría más convivencia y un ecosistema renovado", añade la presidenta de la etapa Toledo, Raquel Mendieta.

Hasta finales de este mes, el comité pro mejoras del complejo habitacional esperará a que las autoridades les den una solución definitiva.

Hasta para que los niños vivan en un entorno sano y

libre, urge que la obra no se retrase más y se construya. Alda Andrade, residente de la etapa Toledo

"Si hasta esa fecha no hay nada fijo, solicitaremos una audiencia con la alcaldesa. Y si no se da, saldremos otra vez a la calle. No vamos a esperar a que el espacio se torne más inseguro", advierte Luis Tomalá, miembro de la agrupación.

NO HAY RESPUESTA:

El pasado 15 de diciembre, EXPRESO solicitó vía mail al Municipio de Guayaquil, a través del departamento de Comunicación, su respuesta a las siguientes inquietudes, pero ninguna fue respondida.

◗ ¿Pregunta 1: Los vecinos aseguran que en los planos y de hecho en las promos que hicieron, inicialmente, de la ciudadela; constaba la construcción del malecón. Han pasado años desde entonces. ¿A qué se debe que la obra no esté ejecutada?

◗ ¿Pregunta 2: ¿Qué hace falta para iniciar el levantamiento?

◗ ¿Pregunta 3: En el sitio hay inseguridad. ¿Cómo contrarrestarán la situación?