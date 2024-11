Aún se espera un informe detallado del simulacro sísmico

Hasta las 17:00 de este 28 de noviembre, voceros de Segura EP indicaron que aún no había un reporte con respecto al tiempo de respuesta en el que se atendieron las emergencias durante el simulacro sísmico que se realizó este jueves 28 de noviembre en el Puerto Principal.

EXPRESO consultó a la vocería de la autoridad competente si se ampliaría la información a detalle sobre el simulacro, a lo que respondieron: "como el ejercicio dura tres días y hay observadores nacionales e internacionales, los resultados del informe concluirán el sábado 30 de noviembre", y que allí se tabularán los datos de las 600 empresas participantes del evento. Además, están a la espera también del cierre del ejercicio por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Demoras durante el simulacro

No obstante, según lo evidenciado por EXPRESO, hubo sitios en los que se evacuó a la ciudadanía en dos y cinco minutos, o en más de 20. Casi 30. Lo que para muchos fue "absurdo".

Walter Herrera, quien estuvo en el ejercicio realizado en el centro de Guayaquil, cerca de la Plaza de la Administración, detalla que hubo una demora para que los ciudadanos llegaran a los puntos de encuentro. "A las 10:30 iniciaron, hasta las 10:45 seguían llegando varias personas a las ‘zonas seguras’. En mi caso, llegué un poco tarde porque ni sabía que pasaba; solo pregunté y pregunté hasta que un metropolitano me dijo que pasaba y fui al punto de encuentro".

Mientras que Marcela Carrión tuvo problemas para movilizar a su esposo, quien se encontraba en silla de ruedas. "En medio de un simulacro, no me ayudó ningún agente público; no quiero ni saber cuándo sea una emergencia real como será la reacción de ellos. ¿Me tocará salvarme a mí y a mi esposo mientras nos caen escombros?", comenta.

En cuanto a los participantes del ejercicio, fueron 600 las instituciones públicas y privadas, entre colegios, empresas y hospitales, los que se activaron para la jornada. Entre ellas se encuentran empresas como Mavesa, Astinave, Industrial Molinera, así como instituciones educativas como la Universidad de Guayaquil y la Academia Naval Almirante Illingworth.

También formaron parte de las actividades aproximadamente 190,000 ciudadanos en distintas partes de la urbe, según cifras oficiales del Cabildo.

Falta de información

A ciudadanos como Ernesto Sierra, quien participó de la jornada, que no haya resultados hasta las 17:00 indicó que la planificación fue nula. "Años atrás hubo resultados en horas; se supo si nos ‘quedábamos de año’ o no en casos de emergencia. Por lo visto hasta ahora, esta vez, la respuesta es un sí rotundo", sentenció.

Además de la falta de respuesta, también imperó la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos, que en muchos casos nunca fueron alertados de que se realizaría un simulacro en la ciudad.

"Fue un día más, vi más tráfico, calles cerradas, pero nadie explicó nada. Tampoco me asombró. Y es que las calles de la ciudad de por sí son un caos", sentenció Sonia Drouet, habitante de Los Ceibos.

