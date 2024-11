La confusión y alerta sacudieron la rutina durante simulacro sísmico en Guayaquil

Directrices. Guías orientaban para evacuar a una ciudadanía extrañada por las sirenas. Muchos no sabían del simulacro, otros no lo tomaron con seriedad e ignoraban.

Bastó consultar a los comerciantes exteriores de la Terminal Terrestre de Guayaquil para constatar que el simulacro telúrico, organizado por el Municipio de Guayaquil, que empezó este 28 de noviembre a las 10:30 en diferentes puntos de la ciudad, no era de -tan- conocimiento público.

“No nos dijeron nada” o “Ni enterado, adentro ha de ser” respondieron entre quiosqueros y betuneros; los guardias del lugar, aunque desorientados, supieron indicar que ‘los guías de adentro’ sabían mejor los protocolos. Las autoridades anticiparon que casi cinco mil personas en este edificio participarían del evento, además que sobre este se avisaría a los presentes por medio de los altoparlantes. Esto sí se hizo, hasta quince minutos antes, pero el sonido de los altoparlantes fue muy bajo para que todos prestaran atención.

“Yo me enteré porque vino un guía a decirme que cerrara todo”, dijo Edith Peláez, que atendía una panadería en el lugar. Las sirenas sonaron con puntualidad, pero hubo cooperativas que no se negaron a vender boletos que se emitían simultáneamente; los pasajeros miraban hacia el techo extrañados. El caso omiso de la ciudadanía hacia las alarmas se disipó cuando los guías de la terminal los orientaron hacia las salidas con megáfonos.

Los puntos de encuentro se situaban en los exteriores del edificio. En la pista de buses interprovinciales se aglomeraban los pasajeros con maletas y niños en brazos. Algunos caminaban con prisa y otros cuidaban que los buses que salían -y no detuvieron marcha- les cedieran un paso seguro. María Constante, quien tenía que tomar un bus hacia Santa Elena, destacó que era oportuno que realizaran estos simulacros: “Uno tiene que prevenir ahora para todo, pero qué pena que algunos no colaboren y no se lo tomen en serio”, acotó, refiriéndose a quienes no hicieron caso instantáneo a las sirenas.

Tiempo Autoridades destacan un ‘‘buen tiempo de evacuación’’, a pesar de la confusión inicial. EXPRESO registró la duración del simulacro en 8:56,03.



La Plaza de la Administración fue otro de los puntos donde se llevó a cabo este ejercicio. CHRISTIAN VINUEZA

Otros usuarios también se mostraron descontentos por el atraso que representó el simulacro en su agenda cotidiana.

Frente al edificio, en la Terminal Río Daule de la Metrovía, también se realizó el simulacro sin ninguna novedad, salvo por el desorden de pasajeros que tampoco estaban al tanto de este evento. “Todo muy bien con el simulacro, pero las alarmas deberían sonar más fuerte, que siembren verdaderamente la alerta”, expresó Ángel Flores, quien vendía alimentos junto a la boletería.

Mientras que en el hospital Bicentenario de Guayaquil, ubicado en el centro de la urbe, la jornada avanzó sin mayores complicaciones, pues en menos de tres minutos los pacientes y trabajadores ya se habían reunido en los puntos de encuentro.

Había muchos ciudadanos que no sabían del simulacro, pero también habían quienes ignoraban las indicaciones de las autoridades y eso también hizo que demoren el ejercicio.

Juan Orellana

ciudadano

Para el ejercicio contaron con la presencia de ocho agentes de control municipal, 15 de la Agencia de Tránsito y Movilidad, cuatro uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y 19 brigadistas del hospital.

A pesar de este apoyo, usuarias como Isabela Rendón presentaron ciertas complicaciones al momento de salir con personas cuya movilidad es reducida, como su madre. “Mi mamá tiene reumatismo y se le complica moverse con libertad, incluso le toca usar bastón, pero ella se niega a usarlo. Para este ejercicio, pudimos salir con calma y en tres minutos ya estábamos fuera del edificio, pero prácticamente llegamos últimos. Ella necesitaba que la asistieran con una silla de ruedas, porque en una emergencia real pudo haber quedado atrás mientras le caían escombros encima”, sentenció Rendón, quien además instó a las autoridades -no solo de este punto- a tener preparadas estas medidas para facilitar la movilización de aquellos con menores posibilidades de traslado.

También se hizo simulacro de emergencias, como ciudadanos que requerían asistencia. JOFFRE FLORES

Reportaron quejas por el simulacro también en la Plaza de la Administración, centro de la urbe: Juan Orellana, que laboraba a cinco cuadras del sitio, entre las calles Junín y Panamá, detalló que las actividades habituales del punto se vieron pausadas por media hora.

“Por lo general esperas que el simulacro dure entre cinco y ocho minutos para que salgan todos los que trabajan en las cercanías, pero tardaron veinte minutos y hasta más. Había ciudadanos que seguían llegando hasta pasados los diez minutos desde que comenzó el ejercicio”, comentó. De acuerdo con Orellana, la razón de esta demora se debía a la poca organización .

“Es un simulacro, pero se debería saber esto, para comenzar a prepararse y aprender a manejar estas crisis. A esto hay que sumarle que los agentes no daban bien indicaciones o no insistían a las personas que se movilizaran a los puntos de encuentro”, alegó.

Me parece bueno que hagan simulacros, pero el tiempo de respuesta de las autoridades y ciudadanos deja mucho que desear en caso de que ocurra una emergencia real.

Walter Herrera

ciudadano

De acuerdo con Rommel Salazar, académico ilustrado en la materia, el tiempo de respuesta depende mucho de la infraestructura en la que se encuentren los ciudadanos, limitando también los tiempos de respuesta.

Por esta razón, los simulacros permiten evaluar la capacidad de respuesta de cada institución y comunidad, para que así se pueda identificar las deficiencias en los planes de emergencias y fortalecer la respuesta en estos sitios.

Él considera que, para optimizar estos ejercicios, “es necesario mejorar los presupuestos de estas instituciones, tanto en lo económico como en lo tecnológico, garantizando una mejor cobertura”.

En la mayoría de barrios los residentes dijeron desconocer de la jornada y tampoco sentirla. “Fue un día más, vi más tráfico, calles cerradas, pero nadie explicó nada. Tampoco me asombró. Y es que las calles de la ciudad de por sí son un caos”, sentenció Sonia Drouet, habitante de Los Ceibos.

Respuesta Municipal: Se sigue a la espera de un reporte detallado



Hasta las 17:00 de este 28 de noviembre, voceros de Segura EP indicaron que aún no había un reporte con respecto al tiempo de respuesta en el que se atendieron las emergencias durante el simulacro.

Pero según lo evidenciado por EXPRESO, hubo sitios en los que se evacuó a la ciudadanía en dos y cinco minutos, o en más de 20. Casi 30. Lo que para muchos fue “absurdo”.

En cuanto a los participantes del ejercicio fueron 600 las instituciones públicas y privadas, entre colegios, empresas y hospitales los que se activaron para la jornada. Entre ellas se encuentran empresas como Mavesa, Astinave, Industrial Molinera, así como instituciones educativas como la Universidad de Guayaquil y la Academia Naval Almirante Illingworth.

También formaron parte de las actividades un aproximado de 190.000 ciudadanos en distintas partes de la urbe, según cifras oficiales del Cabildo.

A ciudadanos como Ernesto Sierra, quien participó de la jornada, que no haya resultados hasta las 17:00 indicó que la planificación fue nula. “Años atrás hubo resultados en horas, se supo si nos ‘quedamos de año’ o no en casos de emergencia. Por lo visto hasta ahora, esta vez, la respuesta es un sí rotundo”, sentenció.

