Simulacro sísmico causó confusión y sorpresa en el Terminal Terrestre

Algunos comerciantes y pasajeros no estaban al tanto del ejercicio. Casi diez minutos duró la evacuación en las instalaciones

No toda la ciudadanía estaba informada de que a las 10:30 en punto de este 28 de noviembre habría un simulacro de terremoto en el Terminal Terrestre de Guayaquil.

“No nos han dicho nada” o “Ni enterado, adentro ha de ser”, respondían los diferentes comerciantes y lustradores de zapatos que trabajan junto al andén de buses urbanos. Sin embargo, al consultar a los guardias del Terminal, las directrices empezaban a definirse.

Segura EP, empresa municipal encargada de organizar el simulacro, anticipó que desde los parlantes del terminal avisarían a los casi cinco mil ciudadanos que, se estimaba, participarían en el evento. Esto sí se hizo, hasta quince minutos antes, pero el sonido de los altoparlantes fue muy bajo para que todos prestaran atención. “Yo me enteré porque vino un guía a decirme que cierre todo”, dijo Edith Peláez, que atiende una panadería en el lugar.

Al sonido de las alarmas, pasajeros evacuaban hasta los diferentes puntos de encuentro. JOFFRE FLORES

Crónica de la evacuación

Las sirenas sonaron con puntualidad, pero hubo cooperativas que no se negaron a vender boletos que se emitían simultáneamente; pasajeros veían hacia el techo extrañados. El caso omiso de la ciudadanía hacia las alarmas se disipó cuando los guías del terminal los orientaron hacia las salidas con megáfonos.

Los puntos de encuentro se encontraban en los exteriores del edificio. En la pista de buses interprovinciales se aglomeraban los pasajeros con maletas y niños en brazos. Algunos caminaban con prisa y otros cuidaban que los buses que salían —y no detuvieron marcha— les cedieran un paso seguro.

Personal de análisis de seguridad y riesgos del Terminal comunicó a EXPRESO que “se cumplió” con un buen tiempo de evacuación, dividiéndolo en cinco minutos aproximadamente para evacuar y otros cinco para la evaluación estructural, a propósito de emular un evento sísmico real.

Horas después compartieron un comunicado ratificando estos tiempos, y detallando que en el terminal de Pascuales se evacuaron a más de 500 personas.

EXPRESO también tomó el tiempo del simulacro, mientras sonaban las alarmas: 8 minutos con 56 segundos, se registró. Se espera que SEGURA EP, desde su centro de operaciones, notifique en las próximas horas las conclusiones y resultados de este ejercicio de prevención y respuesta para sismos.

Demostración de asistencia en primeros auxilios durante el simulacro. JOFFRE FLORES

Metrovía y opinión ciudadana

María Constante, quien tenía que tomar un bus hacia Santa Elena, destaca que es oportuno que realicen estos simulacros: “Uno tiene que prevenir ahora para todo, pero qué pena que algunos no colaboren y no se lo tomen en serio”, acotó, refiriéndose a quienes no hicieron caso instantáneo a las sirenas. Otros usuarios también se mostraron descontentos por el atraso que representó el simulacro en su agenda cotidiana.

Frente al edificio, en la Terminal Río Daule de la Metrovía, también se realizó el simulacro, sin ninguna novedad, salvo por el desorden de pasajeros que tampoco estaban al tanto de este evento. “Todo muy bien con el simulacro, pero las alarmas deberían sonar más fuerte, que siembre verdaderamente la alerta”, expresó Ángel Flores, quien vende alimentos junto a la boletería del sitio.

