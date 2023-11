Guayaquil: con espacios, pero sin enfoque en lo artístico

Es común observar a teatreros, cantantes e instrumentistas interpretar diversas obras en calles transitadas de Guayaquil. Aprovechan algún espacio en pequeñas plazas del centro, en esquinas, en vías cuando el semáforo está en rojo o incluso en exteriores de las paradas de la Metrovía para compartir su arte.

Aunque en la urbe porteña existen plazas para que los artistas puedan exponer sus obras, el manejo de las mismas no ha sido el más adecuado en las últimas administraciones.

El gestor cultural Jorge Parra, director de Zona Escena, explicó que en Guayaquil no existen políticas públicas para el uso de los espacios al aire libre para las distintas expresiones artísticas.

“Creo que el Malecón es un gran lugar, por ejemplo, donde se podría desarrollar en diferentes áreas una cantidad de trabajos al aire libre que no solamente estén desde el área teatral o dancística”, sostuvo Parra.

Agregó que existen otros espacios como la Plaza de la Música, contigua al puente de El Velero, sobre la ribera del estero Salado. Este espacio fue creado en el 2006 con la esperanza de convertirse en un polo de desarrollo artístico. Años después, se desgastan los nombres de grandes cantantes sobre los pilares. Lo que fue pensado como un homenaje a la música guayaquileña, hoy está desolado.

Espacios. Varios jóvenes ensayaban un proyecto universitario en la Plaza Lúdica, ubicada en la calle Panamá. Joffre Flores

Edwin Luna es residente del barrio Garay desde hace 30 años. Lamentó que esta plaza no acoja diversas propuestas de arte. Explicó que la inseguridad y el no existir un plan con la comunidad para el rescate del espacio lo está hundiendo.

“De vez en cuando se presentaban lagarteros, otros cantantes. Pero ahora caminar por la plaza es hasta peligroso. Creo que no debemos dejar perder este espacio que le puede dar más dinamismo a la ciudad”, dijo.

Parra coincidió en que la recuperación de estos espacios para ser destinados al arte comprenden proyectos integrales.

“La Plaza de la Música es un espacio sin utilización porque no hay un trabajo en territorio alrededor de la gente del sector que pueda acudir. No se trata de que la gente de Samborondón vaya a esa plaza, o a la gente que vive en Samanes, sino que la gente de esa zona pueda ser parte de un proceso cultural artístico que se desarrolla en su área”, explicó el gestor cultural.

Muestras La Plaza Colón, La Bota, el parque Samanes, el parque Kennedy, son espacios en los que se debería retomar la presentación de propuestas artísticas en la ciudad.

Reiteró que si bien algunos lugares destinados para el arte deben mejorar su infraestructura, es vital el desarrollo de políticas públicas e inversión.

“Es un criterio de cómo se está pensando la cultura. Los artistas no parecerían ser importantes para el sector público, que las inversiones que se hacen en otras áreas son mucho más fuertes que la que se hace en cultura. No hay desarrollo cultural precisamente porque la inversión es ínfima, es mínima. Se gasta mucho dinero en nómina y no en producción artística”, lamentó Parra, con una trayectoria de más de cuatro décadas.

Otro espacio del que se espera un funcionamiento enfocado en las propuestas artísticas gestadas en la ciudad es Guayarte. Hace pocos días se realizó su reinauguración. Sin embargo, los ciudadanos lamentaron que, nuevamente, el arte quedó en un segundo plano.

El pasado 28 de octubre fue reinaugurado Guayarte. EXPRESO

Daniela Carrión acudió el pasado sábado 28 de octubre al evento de reapertura. Su primera impresión fue de que, nuevamente, el arte quedó en un segundo plano en este espacio.

“Había más emprendimientos que cantantes, músicos, artistas. Entiendo que es importante la reactivación y que se le dé la oportunidad a los comerciantes, pero siempre pensé que Guayarte nos iba a mostrar más música, más pintura, más poesía. Espero que realmente sea utilizado para darle chance a los artistas de ahora en adelante y no se quede como un patio de comidas”, sostuvo.

Para el músico Christian Herrera, se debe repensar el uso de los espacios públicos, orientados a presentar más arte.

“¿Por qué no acudir a zonas como Monte Sinaí, Sergio Toral, o las cooperativas donde hay gente vulnerable y darles esa oportunidad de aprender a tocar un instrumento, de pintar, de recibir talleres de poesía? Si no integramos a la ciudadanía con el arte, cualquier proyecto por esa causa va a ser en vano”, manifestó Herrera.

Agregó que en parques del sur, norte y centro se pueden habilitar espacios para que ofrezcan ‘giras itinerantes’, es decir, la presentación de diversas propuestas artísticas.

“Cuando muestras el arte, siempre hay personas que se interesan y se motivan a replicar eso que observan. El arte no puede estar escondido ni ser enfocado a un solo sector de la población”, reflexionó.

Parra explicó que, a través de ordenanzas, quienes forman parte del Concejo Cantonal pueden gestionar el arte hacia un enfoque de integración.

Depende mucho de un proceso curatorial de los espacios. Guayaquil tiene un montón que las administraciones anteriores han ido haciendo y que están abandonados. Jorge Parra

director de Zona Escena

“Si queremos ver una ciudad con más cultura no basta con ir a los barrios y hacer una comparsa con la Banda Blanca, eso es un disfraz. Está haciendo falta entender quiénes están haciendo la cultura, qué artistas, qué grupos solventes hay en la ciudad por décadas trabajando que están desatendidos, porque no hay proyectos que hagan eco de la labor que hacen los grupos”, dijo el gestor cultural.

Queda claro que en Guayaquil existen espacios públicos que deben ser aprovechados por los artistas. Pero ellos también necesitan ese respaldo por parte de las autoridades. El trabajo en conjunto le puede dar resultados a una ciudad que intenta rescatar su cultura.

