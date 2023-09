‘No al dinero’ cierra su temporada teatral en Las Peñas

Teatro. La comedia narra la historia de un hombre que decide no cobrar un premio de la lotería.

Este 1 de octubre a las 16:00, se llevará a cabo la última función de temporada de ‘No al dinero’, comedia teatral que se presenta en la Casa Cino Fabiani de Las Peñas.

El elenco está compuesto por Alejandro Fajardo, Itzel Cuevas, Alejandra Paredes e Iñaki Moreno. La obra cuenta la historia de Ricardo, un hombre que decide no cobrar el premio de la lotería que ganó, y las consecuencias que esta decisión genera en su esposa, su madre y su mejor amigo, quienes sorprendidos, lo abordan con cuestionamientos y juicios de valor.

Dirigida por Sebastián Sánchez, la pieza teatral cuestiona si el dinero realmente cambia a la gente. “La obra pone en cuestión el tema de la cultura de la adquisición, del consumismo, de la frivolidad en el momento cuando tienes mucho dinero, y las reacciones son lo contrario de lo que esperarías que te diera risa”, ha señalado el director.

Este añadió que esta “tiene momentos tensos, los personajes que siempre están al límite”. ‘No al dinero’ tiene un costo de $ 20, las entradas están a la venta en la plataforma Meet2go.

Adriana Escobedo, guayaquileña, es una de las usuarias que se prepara para ver la función. "He seguido a Alejandra Paredes, en todos sus papeles, y me encanta. Por eso me preparo desde ya para ver esta función. Iré con toda mi familia. Actos como estos son los que requerimos para despejar la mente, hoy aturdida por decenas de problemas. ¿El peor? La inseguridad", indicó Penny Cruz, guayaquileña.

