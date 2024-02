Guayaquil: Escuelas móviles llegarán a la comuna Punta de Piedra

La comuna Punta de Piedra en el Golfo de Guayaquil experimenta un gran problema con la deserción escolar, debido a la falta de recursos para movilizarse en lancha al sector donde se ubica la unidad educativa más cercana, en la comuna Masa 2.

El golfo busca incentivar el estudio con un ‘bus acuático’ Leer más

Tras el reportaje publicado por EXPRESO, el Ministerio de Educación comenzó a estudiar el terreno para tomar una decisión y disminuir la deserción escolar en el punto. Hasta ahora, el consenso es la instalación de aulas móviles.

Semanas atrás, este Diario visibilizó la dificultad de las familias para financiar el transporte de sus hijos, por lo que muchos se ven obligados a trabajar desde los 10 años para ayudar con la economía de sus hogares. Los padres piden por el traslado de la unidad educativa a esta comuna, donde se concentra la mayor cantidad de familias y niños.

Lea también: Guayaquil: La depresión es abordada en festival estudiantil

La fundación The Social Project ha intervenido en el punto de distintas formas, dos de ellas directamente en el tema educativo. La primera con un aquabus, que permite trasladar a más jóvenes a la escuela cercana por medio del uso de plásticos como costo del pasaje; y, a través de la contribución para un edificio en la comuna, el cual serviría como unidad educativa y evitar el transporte constante a la jurisdicción vecina.

EXPRESO pidió información al Ministerio de Educación sobre las acciones que tomarán ante esta necesidad que presenta Punta de Piedra.

Daniela Febres-Cordero, subsecretaria de Educación de Guayas, manifestó que el ministerio de Gestión de Riesgos ha realizado estudios de suelo en las comunas Masa 1 y Masa 2, donde se ubica la instalación educativa, y han determinado que la zona representa riesgo de deslizamiento.

“Con la confirmación de Gestión de Riesgos sobre el peligro del suelo en estas comunas, ahora quedamos a la espera de los documentos técnicos para seguir con la parte administrativa de todo este proceso. Una vez con todo esto, el plan es colocar aulas móviles, y si todo avanza bien y en los tiempos determinados, se contará con las aulas móviles para el inicio de este año lectivo”, indicó Febres-Cordero.

Lea también: ¿En Guayaquil se sanciona tener relaciones íntimas en espacio público?

La comunidad pide que las acciones lleguen pronto, pues temen que la obra no llegue a tiempo para el inicio del nuevo año lectivo, y deban alargar más el problema.

“Muchas veces no alcanza el dinero para el transporte, se quiere llevar a los niños a la escuela, pero no hay cómo. Y para que no se queden sin hacer nada, muchos acompañan a sus padres a pescar una vez cumplen más de 10 años, para hacer un poco más de dinero para su hogar”, comenta Agapito Risco, dirigente de esta comuna.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!