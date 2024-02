¿En Guayaquil se sanciona tener relaciones íntimas en espacio público?

Un video de dos hombres teniendo relaciones íntimas en un baño, aparentemente del Malecón 2000, abre nuevamente el debate con respecto a las implicaciones legales que tendría la realización de este tipo de actos en lugares públicos.

Guayaquil: enero supera casi a la mitad de sancionados por basura en el 2023 Leer más

Del video, que es viral este 26 de febrero en la red social X (antes Twitter), no se conoce su fecha de grabación, ni el Municipio de Guayaquil -encargado del espacio- se ha pronunciado al respecto hasta la elaboración de esta nota. Sin embargo, tener sexo en lugares públicos no está considerado como un delito —siempre y cuando no involucre a niños, niñas y adolescentes—, ya que la figura fue eliminada en 2014, con la creación del nuevo Código Integral Penal (COIP).

LEE TAMBIÉN: Delincuente que robó a taxistas en Guayaquil murió en medio de una persecución

Por eso, en estos casos, se puede dar paso a ordenanzas municipales que regulen y lo consideren contravención, pero no es el caso de Guayaquil. En el caso de esta urbe, en 1992 se emitió la ordenanza municipal del Uso del espacio y la vía pública, que prohibía la “satisfacción de necesidades corporales” en la calle.

Esta infracción era sancionada con la detención del implicado, quien debía pagar multas del 12,50 al 75 % del salario mínimo vital, y hasta dos días de prisión, según las circunstancias. Sin embargo, esta disposición fue declarada inconstitucional por Tribunal de Garantías Constitucionales mediante resolución publicada en el Registro Oficial No. 1.005 el 7 de agosto de 1996.

Ojo con los que graban: Según el artículo 178 del COIP, quien revele o divulgue a terceros contenido digital, mensajes, correos, imágenes, audios o vídeos o cualquier otro contenido íntimo de carácter sexual de una persona en contra de su voluntad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

NO ES LA PRIMERA VEZ EN GUAYAQUIL

EN LA PERLA

Cuatro años después de que la noria La Perla, ubicada en una plataforma al pie del río Guayas, fuera inaugurada una de sus cabinas también fue 'estrenado' por una pareja. En el 2019, un hombre y una mujer fueron grabados teniendo relaciones sexuales en un recorrido de esta atracción turística de la ciudad. Todo el acto pudo ser grabado a través de los vidrios transparentes que recubren el pequeño espacio en el que se dan vueltas.

La Atarazana: Sujeto es abatido por la Policía tras intento de secuestro Leer más

EN EL MALECÓN 2000

En el 2021, un hombre y una mujer fueron grabados mientras se daban su momento de placer fuera del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo (MAAC) en las instalaciones del Malecón Simón Bolívar, en el centro de la ciudad.

En esa ocasión, unas frondosas ramas de bambú hicieron de cortina para la pareja. El acto no fue sancionado por ninguna institución.

En esa ocasión, la fundación Malecón 2000 aclaró que la zona donde se registró el acto no se encontraba bajo su responsabilidad administrativa.

EN UN CARRO

Otro de los 'escandalosos' videos fue compartido también en redes sociales en marzo de 2022. El 'lecho', esa vez, no fue un sitio turístico, sino un carro azul parqueado en los exteriores de una iglesia en vía a la costa, en las afueras de la urbe porteña. Según fuentes, esta grabación habría sido realizada por un asistente a la iglesia. No obstante, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) fue la que acudió al sitio para contener la situación.

La ATM confirma que no hubo heridos en incendio de bus de la Metrovía Leer más

La escena de la pareja descubierta se viaralizó. Capaturas

EN LA AEROVÍA

Fue el 11 de julio de 2023. El 'spot' también tenía vista al río Guayas, pues se trataba del sistema de aerotransporte Aerovía, que une a Guayaquil y Durán. Dos jóvenes, un hombre y una mujer, aparecen manteniendo relaciones sexuales en la cabina 17, según se observa en el video, y el acto carnal habría sido llevado a cabo el sábado 24 de junio en horas de la tarde. Ellos pararon el acto, debido a que, por los altavoces les avisaron que estaban siendo grabados.

Guayaquil: Un bus de la Metrovía se incendió en el sur de la urbe Leer más

Pareja en la Aerovía Captura de video

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ